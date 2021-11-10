陳時中證實春節擬放寬7+7 台大公衛：可依風險分3策略

面對即將來臨的春節返鄉潮，中央流行疫情指揮中心日前將14天旅館或集中檢疫，放寬為「10天旅館+4天居家檢疫」，今指揮官陳時中又透露，本周可能再公布放寬為「7天旅館+7天居家檢疫」。長期關注全球疫情及疫苗施打的台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，春節防疫應考量各國「疫情」及「疫苗覆蓋率」進行風險分層並滾動修正，依風險分為「綠色通道、縮短檢疫天數、維持檢疫天數」等三種做法。

陳秀熙指出，依照每10萬人發生率不同、疫苗施打率40%及70%，可將各國歸類到不同風險層級，台灣就屬於「中等疫苗覆蓋率、極低疫情」。針對「高疫苗覆蓋率＋低疫情」國家，可考慮開放綠色通道；針對「高疫苗覆蓋率＋高疫情」，也就是美國及歐洲國家，可縮短檢疫時間，但仍需要居家隔離。至於「低疫苗覆蓋率、低疫情」的國家，可能有通報不足、隱性感染等問題，建議維持14天集中檢疫。

為何歐美疫苗完整接種率高，但疫情仍高？陳秀熙分析，歐美近期疫情微微上升，疫苗猶豫和突破感染是兩大原因。台大公衛學者范僑芸表示，美國雖然疫情趨緩，但相較於完整接種者，未接種者確診風險高6倍，死亡風險高12倍。

台大公衛學者林庭瑀則分析，目前居於主流地位的Detla變異株有四個著名的突變為點，其中P618R這個變異位點，使Delta變異株具備高結合力、高感染力、高入侵力、高傳播力的特性，突破性感染更不容小覷。

林庭瑀指出，印度今年3、4月研究發現，Delta變異株造成突破感染的比例，是其他變異株的5.4倍。Delta變異株的T478K突變為點，也強化了免疫逃脫能力。研究發現，遇到Delta變異株，康復者血清濃度減少6倍，接種AZ、BNT疫苗的中和抗體反應則分別下降了9倍、8倍。

陳秀熙表示，上述研究結果非常重要，解釋了疫苗覆蓋率高國家疫情再起的重要原因。因此，即使有疫苗，人類也要繼續設法面對突破感染和免疫逃脫的問題。「接種追加劑（第三劑）」是目前許多國家都採取的策略，台灣目前疫情極低、覆蓋率中等，還不急著接種第三劑，但應持續關注。

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