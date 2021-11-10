春節檢疫10+4改7+7？ 陳時中：還沒定案 這周會公布

國人返鄉檢疫政策，原本14天集中檢疫，先前改為10天集中檢疫，後4天可在家檢疫，但仍無法解決近期防疫旅館一間難求的問題。近日傳指揮中心有意再改為將「10+4」改為「7+7」，對此，衛福部長陳時中今表示，目前還沒定案，但本周會公布。

陳時中表示，針對春節檢疫方案，同時有很多方案再考慮，但總體檢疫14天是不變的。媒體問及，縮短為「7+7」是否考量旅館量能不足？他表示，是有多重因素，已站在台灣社區安全，來做相關放寬可能。

對於春節檢疫可能改為「7+7」，陳時中表示，會有檢疫相關配套及規則，要增加很多行政工作，包括檢疫等方面。他表示，目前「7+7」尚未定案，但這周會宣布，「這周再不宣布就來不及了，沒宣布對人家安排，確實是很大困難」。

他說，尤其現在11月中，很多防疫旅館都滿了，春節到明年2月初時間，有些人還沒定案，或在觀望中，總是趕快給人一個答案。

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