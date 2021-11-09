春節改10+4遭批「對台商有恨」 陳時中回：是有愛吧？

國內春節返鄉宣布將從防疫旅館14天縮短成「10天住旅館、4天住家中」，遭專家批評為「土方法」。媒體更詢問，前衛生署長楊志良批「10+4是對台商有恨吧？」指揮中心陳時中聽了一愣回應，「降低旅館的檢疫天數，是對台商有愛吧？」

地方里長也反應，「10+4」政策要考量同住家人施打二劑疫苗，但管理及稽查有其難度。陳時中表示，整體居家檢疫的查核辦法及罰則，都跟去年規則一樣沒有變，也已經有一年多的經驗，未來疫苗接種也都可以登入在APP查詢的到，可以方便核對。

然而國內選擇「10+4」政策，並無直接縮短建議時間或者全面開放在家檢疫，仍有部分民眾訂不到旅館房間，專家認為維持14天居家檢疫仍是「土方法」，若年底可達二劑六成覆蓋率，可有限度開放「7+7」政策。

陳時中回應，「自我貶低是土方法，實在是不好。」過去也已提及維持14天檢疫的重要性，邊境鬆綁仍要看疫情嚴峻程度和自我保護力，盼邊境檢疫把相關案例檢驗出來，透過打疫苗來降低確診可能，而現前突破性個案也不算少數，未來縮短天數也都是有可能的。

至於前衛生署長楊志良表示，「10+4政策，是對台商心中有恨。」他則回應，「我們努力把天數降低，應該是有愛吧。」陳時中認為，台商屬返鄉大宗，如果選擇把邊境門關上，連檢疫十四天都不要想。

但國內選擇想盡各種辦法讓台商回國，「10+4也是方法之一，歡迎民眾返鄉，反之如果加長檢疫到21天，才是有恨的嫌疑。」他也對此表示，同時為了達成大家返鄉的心願，也考量業者難處，也沒有硬性要求旅館更改日期，或是要求挪動訂房天數。

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