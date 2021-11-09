快訊

「大二生進手術房縫合傷口」成大稱無違法 陳時中一句話打臉

春節改10+4遭批「對台商有恨」 陳時中回：是有愛吧？

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影

國內春節返鄉宣布將從防疫旅館14天縮短成「10天住旅館、4天住家中」，遭專家批評為「土方法」。媒體更詢問，前衛生署長楊志良批「10+4是對台商有恨吧？」指揮中心陳時中聽了一愣回應，「降低旅館的檢疫天數，是對台商有愛吧？」

地方里長也反應，「10+4」政策要考量同住家人施打二劑疫苗，但管理及稽查有其難度。陳時中表示，整體居家檢疫的查核辦法及罰則，都跟去年規則一樣沒有變，也已經有一年多的經驗，未來疫苗接種也都可以登入在APP查詢的到，可以方便核對。

然而國內選擇「10+4」政策，並無直接縮短建議時間或者全面開放在家檢疫，仍有部分民眾訂不到旅館房間，專家認為維持14天居家檢疫仍是「土方法」，若年底可達二劑六成覆蓋率，可有限度開放「7+7」政策。

陳時中回應，「自我貶低是土方法，實在是不好。」過去也已提及維持14天檢疫的重要性，邊境鬆綁仍要看疫情嚴峻程度和自我保護力，盼邊境檢疫把相關案例檢驗出來，透過打疫苗來降低確診可能，而現前突破性個案也不算少數，未來縮短天數也都是有可能的。

至於前衛生署長楊志良表示，「10+4政策，是對台商心中有恨。」他則回應，「我們努力把天數降低，應該是有愛吧。」陳時中認為，台商屬返鄉大宗，如果選擇把邊境門關上，連檢疫十四天都不要想。

但國內選擇想盡各種辦法讓台商回國，「10+4也是方法之一，歡迎民眾返鄉，反之如果加長檢疫到21天，才是有恨的嫌疑。」他也對此表示，同時為了達成大家返鄉的心願，也考量業者難處，也沒有硬性要求旅館更改日期，或是要求挪動訂房天數。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

買AZ即期品遭批「缺乏購買計畫」 陳時中回應了

大二生進刀房縫傷口合法？ 陳時中：等衛生局釐清事實

59萬AZ即期品來自剛果退貨？ 陳時中：都是和原廠談的

日本未認小黃卡、高端 陳時中坦言「雙邊認證卡卡的」

相關新聞

日本未認小黃卡、高端 陳時中坦言「雙邊認證卡卡的」

疫苗覆蓋率日漸提高，各國邊境放寬政策紛紛出爐，其中美國、日本等入境限制措施也逐漸縮短，但目前日本尚未承認國內預防接種小黃...

93歲確診個案因癌症病發亡 境外2例突破性感染

國內今天新增6例COVID-19境外移入確定病例，確診個案中新增1例死亡。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示...

春節改10+4遭批「對台商有恨」 陳時中回：是有愛吧？

國內春節返鄉宣布將從防疫旅館14天縮短成「10天住旅館、4天住家中」，遭專家批評為「土方法」。媒體更詢問，前衛生署長楊志...

本土確診+0、死亡1例 境外個案自6國入境

國內新增6例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中新增1例死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天有6例...

直播／今本土案例+0、境外移入+6 增1死

第14輪疫苗預計提供AZ、BNT與莫德納疫苗預約接種，並以第2劑為主，詳細的接種規畫指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官...

【總編開箱】「清零」成本 「與病毒共存」代價 政府早晚要面對

新冠疫情是要「清零」或「與病毒共存」，全球持續爭論，台灣早晚要面對，問題是民進黨政府和全民準備好了嗎？台灣以外貿為導向，過去近兩年的時間，因為許多國家對抗疫情，經濟陷入停擺，台灣因為疫情控制得宜，即使嚴格控管邊境仍可發展經貿，但現在各國陸續放寬邊境管制，台灣若繼續採取這種邊境管制措施，商務人士感到不方便，很可能轉向去找已開放邊境的國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。