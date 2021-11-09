93歲確診老婦癌逝 指揮中心仍列染疫死亡個案

國內今天新增1例COVID-19死亡個案，這名93歲罹癌老婦5月底染疫後、7月底解除隔離，直到10月因癌症併發心肺衰竭死亡，經指揮中心研判仍列入COVID-19死亡個案。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中宣布，國內沒有新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，另新增6例境外移入確定病例；確診個案中新增1例死亡。

陳時中指出，這名死亡個案（案8724）為93歲婦人，具慢性病史及相關活動接觸史，5月24日起陸續出現發燒、喉嚨痛等症狀，5月30日就醫並住院隔離治療，5月31日進行採檢，6月1日確診，7月26日解除隔離並於隔日出院，10月11日因癌症死亡。

陳時中指出，由於個案死亡時間距離染疫時間已有數月之久，曾考慮是否適合列入COVID-19死亡個案，但經過判定仍確定列為染疫死亡個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，個案於10月11日病逝家中，由社區醫師開立死亡診斷，確定因癌症併發心肺腎衰竭後病逝，由於行政相驗通報程序會較久，因此7日收到資料後，昨天立即與衛生單位討論此案，經過研判邏輯，還是算在COVID-19相關死因。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計412萬2554例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含410萬4900例排除），其中1萬6451例確診，分別為1807例境外移入，1萬4590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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