93歲確診個案因癌症病發亡 境外2例突破性感染

新冠疫情是要「清零」或「與病毒共存」，全球持續爭論，台灣早晚要面對，問題是民進黨政府和全民準備好了嗎？台灣以外貿為導向，過去近兩年的時間，因為許多國家對抗疫情，經濟陷入停擺，台灣因為疫情控制得宜，即使嚴格控管邊境仍可發展經貿，但現在各國陸續放寬邊境管制，台灣若繼續採取這種邊境管制措施，商務人士感到不方便，很可能轉向去找已開放邊境的國家...

2021-11-09 05:50