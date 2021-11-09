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93歲確診個案因癌症病發亡 境外2例突破性感染

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影

國內今天新增6例COVID-19境外移入確定病例，確診個案中新增1例死亡。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案為93歲，於10月11日病逝家中，社區醫院開立死亡原因，是癌症併發心肺腎衰竭。

指揮中心指出，該個案昨日也與衛生單位確認列在新冠肺炎死亡個案中，但並非是主要死亡原因。而境外移入新增6例個案，其中有2例屬突破性感染，分別為泰國入境的泰國籍30多歲男性，曾在7月、8月打過二劑國藥；南非入境的英國籍50多歲男性，曾在5月、7月接種二劑AZ疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

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