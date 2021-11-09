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本土確診+0、死亡1例 境外個案自6國入境

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
第14輪疫苗接種，指揮中心記者會說明。由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
第14輪疫苗接種，指揮中心記者會說明。由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

國內新增6例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中新增1例死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天有6例境外移入，來源比較分散，分別自六國家入境，死亡個案有1例為90多歲個案。

指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案，為4例男性、2例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自泰國(案16557)、烏克蘭(案16558)、南非(案16559)、越南(案16560)、阿拉伯聯合大公國(案16561)及美國(案16562)入境，入境日介於今年10月26日至11月7日。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案8724)，為90多歲女性，具慢性病史及相關活動接觸史；5月24日起陸續出現發燒、喉嚨痛等症狀，5月30日就醫並住院隔離治療，5月31日進行採檢，6月1日確診，7月26日解除隔離並於隔日出院，10月11日因其他疾病死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,122,554例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,104,900例排除)，其中16,451例確診，分別為1,807例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

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