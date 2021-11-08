快訊

桃園檢察長王俊力傳將接掌調查局 本人親回：是媒體派任

小三通重啟標準 陳時中：第2劑涵蓋率逾6成才討論

中央社 / 台北8日電

據指揮中心統計，COVID-19疫苗涵蓋率第1劑逾74%、第2劑逾37%，陸委會近期表態待疫情有效控制後擬重啟小三通，指揮中心指揮官陳時中說，第2劑涵蓋率須達6成以上才可能討論開放邊境。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，自2020年2月10日起，小三通中斷至今，陸委會主委邱太三今天在立法院提到，小三通重啟須由中央流行疫情指揮中心評估，需與金門縣政府洽詢防疫量能。

對此，陳時中下午在疫情記者會中表示，COVID-19疫苗第2劑涵蓋率須達6成以上才可能討論開放邊境，這是基礎值，沒達標都不會啟動新的邊境鬆綁措施，其他考量因素則不是指揮中心所能置喙。

據指揮中心統計，11月6日至7日間COVID-19疫苗接種17萬7334劑，截至目前為止，國內COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑74.62%、第2劑37.55%，劑次人口比112.17（劑/每百人）。陳時中坦言，以目前接種狀況，今年底第2劑涵蓋率達8成有困難。

接種COVID-19疫苗是恢復正常生活的關鍵之一，今天有媒體詢問，美國完整接種疫苗後可免隔離，但台灣對於有無接種疫苗者都一視同仁，對接種疫苗的民眾不公平。陳時中表示，常有人不解為何國內外檢疫不同，邊境管制設定原則本就是入境者染疫比例較國內染疫高，邊境就必須限縮。

另外，有媒體關心春節假期醫療量能全年最低，若期間爆發疫情是否發布3級警戒。陳時中表示，春節期間醫師、護理人員較少，但病房使用量也最少、空出的病房最多，顯示病房供應比較沒問題，現階段已準備應變計畫。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

【重磅快評】有打就好？陳時中不擇手段卻失了專業

陳時中：不會為了用完即期AZ 影響混打疫苗權益

疫苗受害救濟比率低於1%？ 陳時中強調：絕無不甘不願

「10+4」陳時中算給你聽 旅館接一輪旅客、增一成量能

相關新聞

「10+4」陳時中算給你聽 旅館接一輪旅客、增一成量能

春節將至，預計返國民眾大增。全台防疫旅館目前約2.6萬間，而指揮中心日前修改檢疫規定為「10+4」多數業者認為幫助不到一...

防疫旅館貴又少 趙少康：入境應採不同強度管制措施

為因應即將到來的春節返鄉人潮，中廣董事長趙少康建議，應針對地區別採取鬆緊不一的管制措施，有無打疫苗或打一、兩劑疫苗都應該...

清冠一號未列治療指引？ 陳時中：醫病充分溝通可使用

衛福部國家中醫藥研究所結合臨床及基礎研究，成功研發「臺灣清冠一號」中醫處方，可用以治療新冠肺炎患者。但此藥至今未列治療指...

今日本土案例+0、境外+3 無新增死亡個案

國內新增三例新冠肺炎境外移入確定病例；指揮中心指揮官陳時中表示，無本土病例也無新增死亡個案。

嗆春節居檢10加4執行整死人 柯文哲：哪個白癡想出來的？

中央流行疫情指揮中心日前調整春節返台的居家檢疫措施，非重點高風險國家返國，入住防疫旅館從14天縮短為10天，另4天可返家...

嗆中央邊境措施 柯文哲：打跟沒打疫苗都關14天合理？

中央流行疫情指揮中心日前調整春節返台的居家檢疫，非高風險國家返國，入住防疫旅館從14天縮短為10天，另4天可返家檢疫。不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。