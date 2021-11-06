美議員提案合作傳染病監控 指揮中心：樂觀其成

美國跨黨派議員近日提案，在美國在台協會設立傳染病監控中心。中央流行疫情指揮中心今天表示，台美疾病防治單位原本就有交流，若法案通過將有更多資源挹注，對此樂觀其成。

為力阻下一場疫情，美國跨黨派議員4日提出「美台公衛保護法案」，要在美國在台協會設立傳染病監控中心。

法案指出，每年挹注近新台幣3800萬元，並派美國傳染病專家進駐，監控區域公衛情況，同時也與衛生福利部疾病管制署合作區域傳染病監控。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天在疫情記者會上表示，台灣與美國的疾病防治單位原本就流感與新興傳染病有所交流，包含病毒株與細菌分型等，都在既有架構下進行。

羅一鈞說，未來法案若順利通過，預計會有更多資源，指揮中心樂觀其成，若通過會全力配合。

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