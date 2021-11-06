北捷防疫再鬆綁！禁食線外可飲食 充電桌、跳舞區也開放了

國內疫情逐漸趨緩，台北捷運公司再放寬防疫措施，包括禁食線外可飲食、開放充電桌、飲水台，以及各地下街和捷運站的跳舞區，兒童新樂園、小巨蛋冰上樂園也取消容留降載，恢復正常管制。

北捷表示，當旅客進入捷運車站內，應全程佩戴口罩，於禁食線外保持社交距離下，得暫時脫口罩飲食，違反規定者，最高罰1萬5000元，並拒絕運送。目前捷運仍持續全時清消，營運時段車站頻率為2小時、列車頻率為4小時，列車出車前均完成清消；營運結束後，車站及列車則再次清消。

北捷開放各大地下街和捷運站的跳舞區，包括中山地下街、爵士廣場、西門地下街、東區地下街、板橋站、十四張站等，跳舞區現場進行空間區隔，使不特定對象得以保持社交距離；民眾除配合防疫實聯制外，進入跳舞區先掃描QR Code，除運動外應全程佩戴口罩。

北捷指出，全線捷運車站、地下街等處充電桌均開放，提供手機、其他行動裝置緊急使用。為保持社交距離避免群聚，每一組充電桌僅限一人使用，如有多組充電桌將採取間隔開放方式，使用期間請旅客遵守相關防疫規定；飲水台將配合台北市自來水事業處公告後，開放飲用水服務。

另外，北市兒童新樂園取消容留人數降載，恢復1萬6000人容留管制，並於網頁設置「人潮管制燈號」，如達9600人（60%）顯示橙色燈號，現場實施宣導疏導，如人數達1萬6000則顯示紅色燈號，實施入口管制暫停入園。

北小巨蛋冰上樂園及北投會館配合取消容留人數限制，惟北投會館採預約制控制入場人數，顧客進入場館仍須全程佩戴口罩，含待在看台區或停止運動時，只在運動當下得以暫時脫口罩。

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