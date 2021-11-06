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陳建仁：COVID-19難終結 戴口罩是新常態

中央社 / 紐約5日專電
中前副總統陳建仁。記者許正宏攝影／報系資料照
中前副總統陳建仁。記者許正宏攝影／報系資料照

前副總統陳建仁今天說，就算有疫苗等武器，COVID-19也不易終結；新型冠狀病毒毒性會慢慢降低，某種程度上與人類和平共存，養成戴口罩、勤洗手等習慣將是「新常態」。

陳建仁美東時間5日應全美台灣同鄉會、大紐約區台灣同鄉會、北美洲台灣婦女會紐約分會邀請，透過視訊和近200名旅美僑胞分享台灣對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）成功模式與疫苗接種現況。

身為公共衛生學家的陳建仁說，當一國的兩劑疫苗接種人口比例超過70%，COVID-19就不再是嚴重呼吸道疾病，而與流感、普通感冒一樣，所以很多國家學習與新型冠狀病毒共存。

但他說，世界上還有50多國疫苗覆蓋率很低，高覆蓋率國家應該讓高齡或免疫較差族群打第3劑疫苗就好，多餘疫苗保留給低覆蓋率國家，才能實現「四海一家，世界大同」理想。

除展現「善的實力」外，陳建仁也期盼各國未來面對傳染病流行時誠實、透明、加速通報，防微杜漸，「如果2019年12月中國武漢小規模流行能夠誠實通報、加速控制的話，就不會有全球大流行」。

COVID-19疫情爆發近兩年，全球近2.5億人確診，逾500萬人喪命。

陳建仁坦言「終結病毒不容易」，因為新型冠狀病毒可以「躲起來」。只要症狀不明顯或是無症狀感染，就沒辦法殺死病毒；只要有症狀，就醫做快篩，如果確診，就像罹患流行性感冒，吃抗病毒藥物降低體內病毒量，減少重症、住院、死亡及傳染親友的機會。

他引用電影「侏羅紀公園」（Jurassic Park）名言「生命會找到自己的出路」說：「病毒也一樣，它會慢慢讓自己毒性沒那麼強，我們感染時也沒有感覺，到時它就可以跟我們某個程度和平共存。」

至於台灣是否會無止盡要求入境旅客居家或在旅館檢疫，陳建仁回答「不用」，並說相關規定會視疫情走向滾動檢討。

他解釋，芬蘭、瑞典等北歐國家兩劑疫苗接種人口比例逾70%，認為COVID-19不太會引起重症，沒什麼大不了。台灣近期境外移入病例很多都是突破性感染，以無症狀或輕症患者居多，「這病毒絕對沒辦法eradicate（消除），但我們也不用太擔心，因為不會有重症」。

以色列、英國今年大規模施打COVID-19疫苗後，仍因傳染力更強的Delta變異病毒株入侵而面臨短期內病例激增的局面。

陳建仁說，面對COVID-19靠群體免疫還不夠，台灣除精準防疫外，民眾戴口罩習慣好、拒打疫苗比例低，他覺得「很可愛」。未來戴口罩、勤洗手、量體溫、有病不上班也不上課，養成良好個人衛生習慣，將是面對疫情的「新常態」。

新冠肺炎 COVID-19

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