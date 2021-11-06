春節防疫政策改了⋯返鄉代價，卻一點也沒少？一個海外僑胞心聲

摘要 1.指揮中心1日宣布春節檢疫「10+4方案」，12月14日至隔年2月14日實施，釋放防疫旅館量能，讓更多海外僑胞得以返鄉過年。 2.本文作者身為定居新加坡的台灣人，以海外僑胞視角，檢視春節防疫措施政策，由3部分分述：金錢成本、時間成本、防疫旅館量能。

COVID-19爆發以來，幾乎2年了。旅外的台灣鄉親因為深怕感染和隔離政策，面臨有家歸不得的窘境，像艾倫這樣旅外超過法定兩年期限的台灣人，戶籍會被辦理遷出（國外）登記，簡稱除戶。

影響所及，除了勞健保被暫停，還有擁有房屋土地者地價稅將不再列為自用住宅費率，調升許多，但不影響中華民國國民身份。內政部也說明，國人出境若未超過4年，回台後可馬上恢復戶籍和健保。

在新加坡的台灣人，也大多屆臨兩年未踏入國門，雖說除戶影響不大，但實在忍不住思鄉情結，農曆年前，陸續聽到有人排除萬難想回故鄉的消息。

中央流行疫情指揮中心聽到旅外僑胞的心聲，在11/1宣布，基於國內疫情趨緩及部分國家疫苗接種率提升，規劃自12月14日至隔年2月14日期間，維持14天檢疫及7天自主健康管理，調整相關檢疫措施如下：

觀光局也表示，希望藉著這樣的措施，釋放春節期間防疫旅館的量能，讓更多僑胞可以返鄉過節。

返鄉過節的代價，一點也沒少？

因應措施出爐後，艾倫也立刻有了回台的想法。新措施最大的差別就是防疫旅館的費用，從15晚減為11晚，少了4晚的住宿，並且同日入境的家屬透過申請可以同住一室，節省了不少費用。以艾倫2大2小舉例，可以從原來15晚、要價8萬多台幣，減為11晚、6萬多台幣，省了不少銀兩。這對於後面4天能回家居家隔離的人來說，的確能減輕負擔，也能釋放更多的房源。

But，就像九把刀說的，人生就是這個But⋯⋯旅外僑胞大多已經移居新加坡多年，像艾倫一樣，台灣的房子大多早就賣掉或者出租，後4天在家檢疫，總不能去親友家蹭個4晚吧？家裡有幾套房空在那裡的，應該也不缺住五星級防疫旅館的錢。那僑胞回國，還是只能乖乖住上15晚。所以，艾倫1家4口還是得花個8萬多，一毛也不少。

雖然政府也貼心設立了防疫旅館居家隔離的補助費用，每人這一生可以補助1次每晚1千台幣。但是魔鬼仍然藏在細節裡，根據艾倫的打聽，除了例假日不補助，隔離期間仍可領薪的員工也不補助，所以除了退休人士或無業人士，還得請雇主開立不支薪證明才能申請，且各縣市的補助金額還有不同。算一算，艾倫得靠2個不支薪小孩的名額才能多補助點旅館費。但最後4晚是否還能取得補助，政策變化如此之快，恐怕各縣市政府也還沒反應過來。

旅館量能釋出，卻仍訂不到房？

故鄉情深、親情無價，就像電影常說的：「錢能解決的都不是事！」就在艾倫寫這篇文章時，上網一查，除了天價的防疫旅館還有空房，從11月中旬起，其他旅館幾乎都滿房了，這已經不是錢能容易解決的事了。

看來從全球各地排除萬難返國的僑胞，仍然是拼了老命前仆後繼地想回家。艾倫的好友，好不容易訂到旅館的露西說，她也是查了半天訂不到旅館，不死心地打聽才知道，某些防疫旅館根本就被經常需要派員出差的科技公司給包了，所以物美價廉的防疫旅館幾乎都訂不到。這次春節方案是否真能釋放出更多的房間，也真是未定之天。

另外，根據春節方案，需要增加1次PCR檢測，也就是在離開旅館前多做1次，依照各縣市的措施，可能需要自費搭防疫計程車（車資500～1000元不等）或等候相關單位派車前往旅館檢測。

看似美好的政策轉變，海外遊子回鄉的路真的就此順暢了嗎？艾倫分析至少還有兩個「萬難」需要突破。

上班族的人生，沒有14+7天

就像艾倫的朋友黑狗嫂說的，人生哪有那麼多個14天？艾倫自然也沒有。

一般來說，新加坡的上班族，1年只有7天特休，資深員工才有21天特休。想回家，自己跟老闆開口要個14天的事假，也只夠你隔離完當天就買機票回新加坡。要是想跟家人多聚幾天，跟老朋友吃飯、買伴手禮，最好跟老闆請個20來天的無薪價，加上自己的7天特休，大概可以匆匆來回1趟，暫緩思鄉之苦。

但疫情期間，百業蕭條，老闆能撐到今天已經不容易，下個月員工薪水不知道在哪。正好你跟老闆提出這個回鄉計畫，老闆也就准了，可能順帶跟你說下個月也不用來，剛好省公司的人頭稅。

至於像艾倫這種自己弄點小生意的人，公司就那幾個人，校長兼撞鐘。別說14天了，1天不在公司就準備停擺，又遇到年底耶誕、接著農曆年旺季，公司業績可要好好打拼。想回家？門都沒有。

那麼，誰有14天呢？艾倫的朋友賴瑞，科技新貴，全球疫情發燒，半導體業也發燒，公司讓他在台新兩地派來派去，還乾脆包下防疫旅館，讓員工進駐，14天也可以WFH（work from hotel），既不會吃掉特休，機票也省了。 還有，光靠老公就可以撐起一片天的幸福人妻們，回家待個把個月，吃完年夜飯再回來，也是剛好而已。

國內春節返鄉需求大，但民眾卻訂不到防疫旅館。圖／聯合報系資料照片

有工作、有小孩，雙重困難

根據指揮中心規定，目前返國一律必須在防疫旅館隔離，原則上一人一房分開隔離，18歲以下青少年或小孩經過申請可以與一位家長在防疫旅館同住一間房，以便照顧他們的生活起居，算是人性化的規定，也省房間費。但，折磨總發生在房裡，你敢想像跟1個小孩，甚至2個小孩，關在1個旅館房間裡10天，會是多不容易的一件事？

當過爸媽的一定都知道，好動的小孩怎麼可能關10天不喊無聊，這可不是1、2組樂高遊戲可以打發的，電玩也有玩膩的時候，自己想追劇，還得讓給孩子看迪士尼，但也不能一直抱著平板電腦傷害自己的眼睛。套句朋友的話，這是另一種WFH，Work From Hell。

寫了這麼多，也許身在國內的讀者會有一種置身事外的感覺，但是對於旅居海外的千萬僑胞，卻是有家歸不得的痛。對於台灣堅守清零的防疫策略來說，居家隔離仍是不二法門，也是不容妥協的一步。

艾倫當然也希望自己的至親好友，都不會受到外來入境的病毒感染，只是對已經完成注射2劑、甚至3劑疫苗的僑胞來說，真的由衷盼望疫情指揮中心能夠以更科學的判斷，減少居家隔離的可能性。

就像艾倫生意上一位合作夥伴，前幾天接到父親病危的通知，連夜訂了機票、做了檢測要趕回台灣。希望在他落地後的14天隔離期，他的父親能安然度過，否則，真的要在旅館裡抱憾終生了。

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