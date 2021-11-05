染疫印尼女看護疑為舊案 二採Ct值是判讀關鍵

國內一名30多歲印尼女看護確診COVID-19，個案病毒量低，曾於9月接種1劑AZ疫苗，指揮中心已進行二次採檢，若Ct值沒有下降，可望判定為非近期感染的舊案。

國內今天新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例（案16547），為長期在台工作的印尼籍30多歲女性，11月1日因工作需求進行採檢，結果為陰性，11月4日再次因公採檢，今天確診、Ct值40；已匡列接觸者5人，列居家隔離。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，個案是照顧移工，曾於9月初接種第1劑AZ疫苗，先前是為了進入醫院陪伴採檢，後來因轉換地點再次採檢確診。

指揮中心發言人莊人祥指出，根據抗體結果，個案與染疫相關的N抗體陰性、與疫苗有關的S抗體陽性。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，人體感染COVID-19後可能同時出現S抗體和N抗體，但少數無症狀或輕症個案，可能因病毒量低，導致體內沒有產生抗體，根據過去醫院分析的資料，約有1到2成個案輕微感染後不會產生任何抗體。

羅一鈞說，目前研判，這名染疫印尼女個案的S抗體應與疫苗有關，但可能因症狀輕微，至今沒有產生N抗體，後續會搭配PCR二採狀況才能研判，若二採Ct值沒有下降，大概就會判定為非近期感染的舊案。

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