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海外完整接種遭長照拒訪 指揮中心：可快篩通關

中央社 / 台北4日電

有民眾在海外接種兩劑COVID-19疫苗，卻被長照機構以無小黃卡紀錄為由拒絕開放入內探視。指揮中心今天表示，仍可快篩通關，持續研議國外接種紀錄導入健康存摺。

中央流行疫情指揮中心10月19日宣布國外接種世界衛生組織核發緊急使用清單的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗種類，可於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）採取補登，雖可於NIIS採取補登，但不納入疫苗接種證明，如小黃卡等，提醒補登接種紀錄的民眾，應妥善保存國外接種證明或接種紀錄。

據蘋果新聞網報導，有民眾反映打2劑中國製的COVID-19疫苗卻不被認可，赴長照機構探視親人仍受阻，該療養院聲稱僅認可台灣的小黃卡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在疫情記者會中表示，開放長照機構探視仍以檢附3日內陰性證明為主，具完整接種兩劑疫苗且施打滿14天以上證明為例外條款。

羅一鈞說，由於現階段國外接種證明五花八門，長照機構並非證明鑑定專家，第一線執行人員確實無法憑藉民眾一張國外COVID-19疫苗接種文件辨識真偽，所以仍建議國外接種者檢附3日陰性證明，現在居家快篩方便取得，雖然探視多出一道手續，但不構成不能赴機構探視。

羅一鈞進一步指出，至於是否能將國外接種COVID-19疫苗紀錄導入健康存摺，由於相關議題還蠻複雜，所以現階段仍然還在持續研議中。

國外接種世界衛生組織核發緊急使用清單的COVID-19疫苗種類，包含阿斯特捷利康（AZ）、莫德納（Moderna）、輝瑞BNT、嬌生（Janssen）、中國國藥（Sinopharm）及中國科興（Sinovac）。

接種COVID-19疫苗是恢復正常生活關鍵之一，但民眾擔憂不良事件。媒體問及，有民眾接種疫苗後不舒服，赴恩主公醫院急診被退掛，接種後不良事件就醫是否有標準流程。指揮中心發言人莊人祥表示，急診醫師都有留觀標準流程，該案本身有甲狀腺亢進病史，相信醫師專業判斷。

新冠肺炎 COVID-19

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