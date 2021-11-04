中國Delta疫情升溫 指揮中心：14天檢疫足以因應

中國Delta變異株引起的COVID-19疫情持續升溫，指揮中心今天表示，目前全球主要流行Delta變異株，將會持續關注中國疫情擴散狀況，而現行14天的檢疫措施應足以因應。

最早在印度發現的Delta變異株肆虐全球，中國大陸此波本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情約自10月上旬始於西北，並擴散至首都北京市。媒體今天在疫情記者會詢問，中國大陸疫情是否影響邊境檢疫措施或提高規範。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，目前針對各國入境都採14天檢疫，至於春節期間「10+4」措施，基本上仍是14天檢疫，但若採「10+4」，須於第9或10天加做PCR採檢，以確保民眾安全。

莊人祥提到，Delta變異株已是全球流行病毒株，目前評估中國大陸疫情仍在擴散中，指揮中心將持續關注。至於目前入境檢疫措施，對於中國大陸疫情應足以因應。

媒體也提問，仍有民眾反映即便春節期間檢疫措施放寬至「10+4」，仍有民眾訂不到防疫旅館。

莊人祥回應，交通部觀光局已協調地方政府積極加速飯店業者投入防疫旅館量能，另因應14天檢疫轉為「10+4」，盼地方政府協助加速處理民眾更改防疫旅館訂房，也鼓勵民眾分批返台，交通部民航局與航空公司會協助改票。

此外，先前指揮中心指揮官陳時中提及，基本上同意讓在台居留的外籍人士其配偶跟小孩入境，但目前遲未全面開放。

對此，莊人祥說，目前仍處邊境嚴管時期，且截至明年春節之前，因民眾返台需求，故全面開放仍有可能有困難；但基於人道考量，只要提出指揮中心會盡量予以協助入境。

此外針對移工入境議題，莊人祥說，已規劃1700間房供移工入境檢疫使用，目前可初步引進，但12月14日至明年2月14日為春節返鄉，移工引進人數會縮減，因應國人入境使用。

莊人祥說，2月15日之後有較多檢疫量能可配合釋出，不只集中檢疫所，防疫旅館與移工宿舍旅館，只要合乎規定都可做為防疫旅宿。

媒體也再度提問，疫苗涵蓋率達多少可邊境解封，莊人祥說，目標是年底前達到2劑疫苗涵蓋率達6成以上，但達標後僅是可開始思考解封議題，如讓商務旅客入境減少檢疫措施。

莊人祥以新加坡為例，2劑疫苗涵蓋率達8成以上，但每天仍新增3000至5000例確診個案。他說，未來即便2劑疫苗涵蓋率達8成，除了討論解封外，仍要有配套，如口罩、社交距離等措施，可能都要持續。

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