防疫新規上路，免戴口罩場所再增加！

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聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
口罩再鬆綁！部分場域開放飲食。 圖片來源/unsplash
口罩再鬆綁！部分場域開放飲食。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近兩週內「口罩鬆綁」話題的網路聲量表現，帶您了解口罩鬆綁的網路聲量變化，以及網友對該話題的輿情看法。

國內疫情於近日逐漸趨緩，許多人都期待能脫下口罩，在外大口呼吸新鮮空氣，而日前中央疫情指揮中心也宣布，未來將逐步鬆綁口罩規定，但儘管規定逐漸放寬，指揮官陳時中仍提醒大家，還是需依照人流多寡判斷，如無法保持社交距離，還是需自律將口罩戴上。

口罩再鬆綁！部分場域開放飲食

近來有多日「本土案例+0」的零確診好消息，也讓不少呼籲「口罩解封」的聲音出現。特別在10月17日當疫情指揮中心宣佈「戶外運動有條件免戴口罩」、10月18日台北市市長柯文哲也宣布跟進後，網友於該二日內的討論聲量來到高峰，有民眾對此表示「在外面跑步終於不用戴口罩了，不然每次都跑到快斷氣了…」，也有不少大學生表示「太棒了，超怕最近畢業照要帶著口罩拍」等。

口罩鬆綁近兩週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖
口罩鬆綁近兩週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

而當疫情指揮中心於10月28日宣佈「11月2日起各項防疫措施再鬆綁」，繼先前宣告戶外運動有條件免戴口罩後，室內運動也將跟進，且雙鐵、KTV、電影院等場所，也將可脫口罩飲食，並取消公共場所人流管制等措施，至此「口罩鬆綁」的話題聲量來到最高點。有不少常搭雙鐵的網友表示「終於可以在高鐵上吃東西了，不然每次趕高鐵都超餓」，但也有民眾對此感到擔憂，並表示「在秋冬鬆綁，會不會又造成疫情爆發？」等疑慮。

口罩政策該不該鬆綁？民眾看法不同

對於口罩鬆綁議題，民眾看法參差，其中不少支持口罩鬆綁的業者表示「（KTV）包廂的沙發都放到發霉了，再沒客人真的撐不下去了」，表示過去幾個月因口罩政策嚴格，許多娛樂場所生意都大受打擊，唯有口罩政策逐漸鬆綁，業者才有一線生機。另外，也有許多網友樂見飲食規定隨之放寬，並表示「在家好久了！終於可以去唱歌啦」等。

口罩鬆綁正反兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖
口罩鬆綁正反兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

然而，還是有許多民眾對口罩鬆綁持保留看法，其中部分人表示「開放部分（場所）不戴口罩，應該很多人會乾脆都不戴了」，認為政府若無硬性規定配戴口罩，很多人可能因此鬆懈防疫。此外，也有網友反應「KTV那種地方真的防不慎防…又小又密閉，待的時間又長」等，擔心在密閉場所放寬口罩政策，可能造成群聚感染。

雖然目前口罩政策逐漸放寬，民眾出門在外仍須做好自我管理，如無法與他人保持社交距離，還是需配戴口罩，保護自己也保護他人！

觀看原文→ https://bit.ly/3nWgom4

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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