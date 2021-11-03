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境外移入增7例 4人打2劑AZ突破性感染

中央社 / 台北3日電
中央疫情指揮中心今開記者會，指揮中心發言人莊人祥。圖／截取自udnTV
中央疫情指揮中心今開記者會，指揮中心發言人莊人祥。圖／截取自udnTV

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增7例COVID-19確定病例，均為境外移入，其中4人皆曾完整施打2劑AZ疫苗，卻仍突破性感染；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心發言人莊人祥今天下午記者會中說明，新增7例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案，為3例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國（案16532）、俄羅斯（案16533）、印尼（案16534）、馬來西亞（案16535）、泰國（案16536）、菲律賓（案16537、案16538）入境。

至於今天境外移入個案突破性感染狀況，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增個案共有5人有接種COVID-19疫苗紀錄，但案16535馬來西亞籍10多歲男性在7、8月完成接種2劑BNT疫苗，6月曾於馬來西亞確診，目前應是時陰時陽階段，不符合突破性感染。

其餘4例接種過疫苗的境外移入個案，羅一鈞表示，上述個案於今年5月至10月間陸續完成2劑AZ疫苗接種，分別在入境台灣時，或檢疫期滿前採檢確診，都符合突破性感染定義。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6428例確診，分別為1785例境外移入，1萬4589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，另12例為境外移入。

指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19 莊人祥

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