今本土+0境外+7！指揮中心重申伊維菌素不納入新冠治療

國內今天新增7例新冠肺炎確定病例，均為境外移入；指揮中心發言人莊人祥表示，今天無本土個案也無新增死亡個案。另針對伊維菌素的使用療效，莊人祥也表示，依照目前證據都不支持用於治療或預防新冠肺炎，歐美多國也不建議使用，未納入治療指引。

莊人祥也重申，依據WHO治療指引不建議使用伊維菌素治新冠肺炎，且該藥為治療寄生蟲疾病藥物物，經專家委員審視國際文獻發現此藥用於治療新冠肺炎的相關臨床試驗研究證據力等級低，且部分研究論文遭撤回，結果顯示目前證據不支持伊維菌素可用於治療或預防新冠肺炎。

他也呼籲目前民眾若可買到伊維菌素多為動物用藥，勿自行購買服用，以免發生危險。

今日新增7例境外移入個案，為3例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(案16532)、俄羅斯(案16533)、印尼(案16534)、馬來西亞(案16535)、泰國(案16536)、菲律賓(2例，案16537、案16538)入境，入境日介於今(2021)年10月16日至11月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6428例確診，分別為1785境外移入，1萬4589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計847例新冠肺炎死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。 中央疫情指揮中心公布今天11月3日的疫情。圖/指揮中心提供 指揮中心重申伊維菌素不納入新冠治療。圖/中央指揮中心提供

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