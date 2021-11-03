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6日起移除印度英國緬甸3高風險國家！所有旅客入境可直接檢疫

聯合報 / 記者許政榆楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央疫情指揮中心今開記者會，指揮中心發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
中央疫情指揮中心今開記者會，指揮中心發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影

中央流行疫情指揮中心今宣布，自11月6日起，將印度、英國、緬甸等國家自「重點高風險國家」移除。發言人莊人祥表示，自該國入境或具旅遊史的民眾，恢復為第三級流行地區檢疫措施，也就是說，現在沒有所謂重點高風險國，所有旅客都可以住防疫旅館或自費集中檢疫。

中央流行疫情指揮中心今(3)日指出，目前國內已累積對於Delta變異株防疫經驗，經檢討及評估後，宣布移除以Delta變異株為主的「重點高風險國家」名單，並自11月6日零時起（航班抵台時間），凡自印度、英國、緬甸3國入境之旅客，恢復為第三級流行地區抵台旅客檢疫措施。

指揮中心表示，我國今(2021)年6月底因應Delta變異株而實施「重點高風險國家」來臺旅客管制措施已逾四個月，截至10月31日已執行6,360位旅客專案集中檢疫，計篩檢出28例Delta變異株病例，阻絕COVID-19病毒變異株傳入社區。指揮中心亦將持續監視國際疫情，如經監測發現新興(emerging)變異株可能對我國防疫造成重大威脅時，將再重啟「重點高風險國家」來臺旅客專案管制措施。

指揮中心說明，國際COVID-19疫情持續，自第三級流行地區所有入境旅客搭機來臺前仍應取得「表定航班時間(Flight schedule time)前3日內COVID-19核酸檢驗報告」，且事前安排檢疫居所(僅限防疫旅宿或自費集中檢疫所)，抵臺後皆須配合採深喉唾液及進行PCR檢測，並搭乘防疫車隊前往防疫旅宿或自費入住集中檢疫場所接續完成14天檢疫，且於檢疫期滿前(檢疫第12至14天)PCR檢測，並於自主健康管理期間之第6至7天以家用快篩採檢一次，亦請民眾透過雙向簡訊自主回報檢測結果。

指揮中心進一步說明，因應農曆春節前入境人潮，自本(2021)年12月14日至明(2022)年2月14日期間，入境旅客維持14天檢疫及7天自主健康管理，相關檢疫措施請參照11月1日發布新聞稿（http://at.cdc.tw/1QI6t4）。

中央疫情指揮中心公布今天11月3日的疫情。圖/指揮中心提供
中央疫情指揮中心公布今天11月3日的疫情。圖/指揮中心提供
中央疫情指揮中心今開記者會，左起為指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、指揮中心發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
中央疫情指揮中心今開記者會，左起為指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、指揮中心發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影

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