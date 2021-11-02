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本土+0境外+4 檢疫期間探病、奔喪暫不放寬

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君許政榆／台北即時報導

國內今天新增四例新冠肺炎確定病例，指揮中心發言人莊人祥表示，四名個案均為境外移入，無本土及死亡個案。但隨疫情趨緩，民眾表示趕回國探望病危母親，但檢疫期間一天卻只能看一次，是否能鬆綁？醫療應變組副組長羅一鈞表示，入境檢疫較嚴格，短時間不會做調整。

羅一鈞表示，國內醫院探病規定根據區域縣市風險而定，目前探病還是以固定時段探病，疫情趨緩有可能進一步鬆綁；至於入境14天期間風險較高，邊境檢疫調整與國際疫情嚴峻程度調整，如果國際上疫情有趨緩，可能就會針對檢疫期間探病、奔喪、人道危急規定等進行彈性調整，但目前不會做調整。

今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於40多歲至60多歲，分別自美國(2例，案16528、案16529)、印尼(案16530)、泰國(案16531)入境，入境日均為今(2021)年10月31日。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6421例確診，分別為1778境外移入，1萬4589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計847例新冠肺炎死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

今起八大行業有條件復業。記者會由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
今起八大行業有條件復業。記者會由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影

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