疫調人才培育 陳建仁：佈局30年台成功控制新冠大流行

我國自五月爆發新冠肺炎社區流行以來，疫情逐漸趨緩，甚至已連續七天無本土病例。前副總統陳建仁今天出席「第十屆東南亞及西太平洋雙區聯合應用流行病學研討會」提到，台灣之所以能在短時間內成功控制疫情，就在於我國建立完整的流行病學和疫調人才。

因新冠肺炎疫情延宕一年的「第十屆東南亞及西太平洋雙區聯合應用流行病學研討會」終於在今天揭幕，來自東南亞及西太平洋雙區域及歐、美、非洲等20多國的防疫專家齊聚一堂，交流傳染病監測與疫情調查，並分享新冠肺炎防治經驗。衛福部次長薛瑞元、前副總統陳建仁等人也受邀出席。

陳建仁致詞時表示，台灣在1982年爆發小兒麻痺流行，當時美國疾控中心派員前來台灣調查並協助培育流病人才；1983年成立的流行病學調查班（Field Epidemiology Training Program, FETP），更是我國往後疫調人才的基石。

陳建仁表示，台灣在2003年遭受SARS襲擊時，因為疫調人員不分晝夜的合作，運用其知識、技能，才能在三個月內成功控制疫情。而2019年末出現的新冠肺炎大流行，也仰賴這些疫調人才協助，才能成功控制。

衛福部次長薛瑞元表示，流行病學與公共衛生防治訓練網（Training Programs in Epidemiology and Public Health Interventions Network, TEPHINET）於1997年由世界衛生組織及美國疾病管制與預防中心共同資助成立，並致力於推廣各國應用流行病學人才培訓計畫，台灣也是創始會員之一。

而TEPHINET每兩年舉辦一次區域性應用流行病學研討會，台灣曾於2001年及2007年成功主辦第一屆及第四屆「東南亞及西太平洋雙區聯合應用流行病學研討會」，這次再度取得主辦權；並藉由這次研討會可和其他國家交流各種傳染病的監測、防治經驗，進而加強區域及全球公共衛生網絡。

疾管署長周志浩則表示，面對新冠肺炎疫情我國的疫調精緻、快速，將與其他國家相關經驗以及如何與社會溝通等議題。 疾管署長周志浩（左）、衛福部次長薛瑞元也出席「第十屆東南亞及西太平洋雙區聯合應用流行病學研討會」。記者楊雅棠／攝影

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