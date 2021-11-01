邊境管制「世界第一嚴格」衝擊大 藍智庫：影響層面廣

邊境嚴管傷害台灣的國際交流與民生經濟，藍智庫呼籲隨著疫情趨緩，管制也應逐步開放！產業暨新創中心召集人簡榮宗說，過於嚴格的防疫將影響台灣與國際的接軌，如國外專家無法來台審查專業計畫。民間旅遊業與工業業者也反應，邊境管制已造成觀光客與外籍勞動力大幅減少。

嚴格規範傷交流

台灣邊境規定，所有來台人員均須於特定的居所檢疫14天，確認檢疫結果為陰性後，才得以自由活動，且若無居留證、無特殊狀況的外籍人士也無法入境台灣。簡榮宗警告，嚴格管制將影響台灣與國際的接軌，並舉例外籍公司想來台灣了解投資環境者無法入境；國內亦無法引進國外專家參與，常導致關鍵計畫延宕。

國內產業影響大

鳳凰旅遊董事長張巍耀則說，對比許多國家已開放疫苗護照、有條件免隔離等措施，台灣的邊境管制「在世界是第一級的嚴格」。此將降低國際觀光客來台的誘因。過去政府雖然常訴求觀光經濟、提出觀光白皮書等，遇到疫情便以管制國內外旅遊來抑制疫情。他強調，若總是以防疫為優先的話，旅遊業幾乎就是停擺。

新呈工業公司總經理陳泳睿指出，「今年公司已經加薪加了兩次」但仍找不到足夠的工人。台灣市場出現有商品出口的需求、卻沒有人力的「訂單紅、出貨黑」的狀況，且服務業釋放的人力轉到製造業也出現適應不良的結果。盼政府能趕快開放新冠肺炎風險低的國家入境，提供外籍勞動力流入台灣工業市場，不要讓來到台灣訂單再流至東南亞。

緩步開放病毒共存

簡榮宗指出，確診數字上的「加零」或許很好，但卻忽略了民眾的經濟需求。他強調，某種程度與病毒共存，才是經濟的解方，雖然政府緩步開放邊境，而配套的防疫措施依舊不能鬆懈，如施打第三劑加強針、積極採購新冠肺炎口服藥等。

簡榮宗建議，在台灣第二劑的普及率逐漸提高的狀況下，管制措施應衡量醫療能量逐步開放。第一步可逐步開放低風險國家，若入境旅客持有完整接種兩劑認證的疫苗與PCR採檢陰性的證明，可以免除隔離措施。另外，以手機APP與相關單位督導確保入境旅客遵守防疫規定。最後，採取入境人數總數管制，以掌握開放進度並降低風險。

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