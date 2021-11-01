機師突破性感染 基因定序近美國境外移入Delta

國內10月28日出現一名機師確診COVID-19，已完整接種2劑BNT疫苗，屬於突破性感染。指揮中心今天公布，基因定序為Delta變種病毒，與美國境外移入病例的Delta變異株較接近。

這名突破性感染機師個案為美國境外移入病例（案16501），是本國籍航空公司的外籍機組員，今年7月完成2劑BNT疫苗施打，在居檢期間也曾被派飛，居家檢疫期間派飛前進行快篩，結果為陰性，但個案派飛返台後第5天驗出陽性，個案Ct值變化不大且病毒量稍高，推測為剛感染不久個案。

指揮中心當初推測機師可能是派飛美國期間在外站或航程中感染，後續需要追蹤病毒量變化，以及須詳細疫調，同時也會進行病毒定序結果會再向外界報告。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在記者會公布，這名機師基因定序為最早在印度發現的Delta變種病毒。

羅一鈞說，案16501定序的Delta變種病毒與本土Delta變種病毒序列都不相同，和美國境外移入病例的Delta變異株較相近。羅一鈞進一步推論，案16501在直飛美國途中或在外站中感染可能性較高。

羅一鈞表示，國內截至10月29日累計189例突破性感染個案，其中其他常見廠牌是BNT疫苗共71例、科興疫苗37例、AZ疫苗37例、嬌生疫苗12例、國藥疫苗10例、莫德納（Moderna）疫苗10例，其餘為混打或其他國家研發疫苗。他強調，不是境外移入個案完整接種疫苗廠牌數字多就代表突破性感染率高。

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