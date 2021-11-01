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美再捐150萬劑莫德納 莊人祥：接種第二劑優先

12月14日起從非重點高風險國返台 後4天可返家檢疫

春節檢疫方案出爐 110年12/14執行至111年2/14

中央社 / 台北1日電
圖／疾管署
圖／疾管署

中央流行疫情指揮中心今天表示，國內COVID-19疫情趨緩及部分國家疫苗接種率提升，農曆春節將近，規劃今年12月14日至明年2月14日期間，維持14天檢疫及7天自主健康管理。

春節腳步近，據陸委會、僑委會統計，春節期間預估將有4萬人返台，防疫旅館住房量能吃緊，行政院今天上午舉行擴大防疫會議，原規劃明年1月1日起實施農曆春節返鄉檢疫措施，可提前半個月改自今年12月14日。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，春節檢疫方案執行期間，重點高風險國家入境人員，維持入住集中檢疫所14天；非重點高風險國家入境人員，前10天入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所，後4天可返家在家檢疫。

陳宗彥說，個人入住防疫旅宿或集中檢疫所為一人一室；另外，同日入境家屬或同住者可選擇於防疫旅宿或自費入住集中檢疫所同住，依民眾意願並配合防疫旅宿房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。

陳宗彥表示，後4天返家在家檢疫，以1人1戶為原則，但同戶內同住家人均已完成2劑疫苗接種且滿14天，則可於同戶內1人1室同住；前項於防疫旅宿同住者，返家後也可同住1室。

至於非重點高風險國家入境人員相關檢測措施，陳宗彥說，入境旅客於入境時依現行措施進行PCR檢測；檢疫第9~10天增加1次PCR檢測，由地方政府比照現行期滿PCR採檢作業，安排至醫院或因地制宜規劃PCR檢測。

陳宗彥表示，檢測結果為陰性者，始於檢疫第11天（入境日+11天）搭乘防疫計程車，返回自宅或親友住所，進行第11~14天居家檢疫。居家檢疫期滿前1日再依規定進行PCR檢測即可，後續自主健康管理期間，不用再於第6至7天自行以家用抗原快篩試劑進行1次快篩。

新冠肺炎 COVID-19

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