台網友討論「日本佛系防疫完勝？」 但專家指出疫情降溫關鍵

日本在新冠肺炎爆發以來，當地政府並沒有採用過於嚴苛的防疫手段，反而採取「佛系防疫」的態度，曾經一日內新增超過兩萬五千宗本土病例。但隨著日本近期確診數不斷下降，一位台灣網友提及，台灣應該要學習日本的防疫手法，引起不少網友討論。但日本當地專家表示，日本確診數下降，是因為負責修復Delta病毒的酵素突變，才導致病毒絕滅。

一名網友在「PTT Gossiping」分享日本的確診免疫圖，提及日本人在接種疫苗後，國內確診數突然暴增，直到最高點反轉後，確診就持續降低。原PO說，「這是打疫苗和佛系防疫的威力」，諷刺喊話台灣應該要佛系防疫，像日本已經放寬邊境隔離。

日本疫情在8月底後，新增病例數量持續下降。圖擷自Google「日本疫情統計資料」

不過許多網友認為安全為上策，沒人能預估疫情走向，「多觀察是對的」、「誰能保證沒有第四波？」、「半年前很多人也以為要結束了不是嗎」、「日本疫情結束？結束第幾次了？」、「大部份國家第三波死亡人數是接近第一波，就是因為有人以為打完疫苗就可以『共存』」。

也有人認為，台灣不久應會寬鬆限制，「很多國家往往不會再緊縮管制了」、「最後會因為商業因素，慢慢開放了」、「日本佛系隔離，壓下確診就是靠疫苗」。

而根據日本共同通信社報導，日本疫情得以趨緩，是因為發現負責修復Delta病毒的酵素突變所導致；國立遺傳研究所和新潟大學的研究團隊研究指出，在當地8月下旬進入疫情高峰前，由於大多數病毒，包括Delta都被「nsp14酵素發生變化」的病毒株取代，而負責修復Delta變異株基因組突變的酵素「nsp14」在突變後，令基因組整體不斷累積突變，導致來不及修復突變，令病毒絕滅。

衛福部指揮中心28日也已公告，將維持二級疫情警戒至11月15日，提醒民眾應繼續配合防疫措施，勤洗手、戴口罩。

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