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青少年第二劑BNT喊卡「改成人先打」 三因素納入考量　

本土連6日+0！今增6例境外移入 1美國入境女突破性感染

新增6例境外移入 1美國入境女突破性感染

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
指揮中心發言人莊人祥表示，國內今新增無六例新冠肺炎境外移入個案，無本土確診及死亡個案。圖／指揮中心提供
指揮中心發言人莊人祥表示，國內今新增無六例新冠肺炎境外移入個案，無本土確診及死亡個案。圖／指揮中心提供

國內今新增無六例新冠肺炎境外移入個案，無本土確診及死亡個案。指揮中心發言人莊人祥表示，境外移入個案中有一例自美國入境的20多歲本國籍女性（案16518）為突破性感染，Ct值為11。

今日新增6例境外移入個案，為4例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，其中5例分別自俄羅斯(案16517)、美國(案16518)、緬甸(案16519)、泰國(案16521)及英國(案16522)入境，餘1例調查中(案16520)，入境日介於今年10月17日至10月30日。

莊人祥表示，除案16518的Ct值為11，其餘Ct值皆為30幾；而這名個案曾於8月初接種兩劑BNT疫苗，屬突破性感染。另外，自英國入境的20多歲本國籍女性（案16522）雖也曾接種兩劑疫苗，但其於6月下旬曾在英國確診，至8月中旬才完成第二劑BNT疫苗的接種，因此不算在突破性感染中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6412例確診，分別為1769境外移入，1萬4589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計847例新冠肺炎死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

國內今新增無六例新冠肺炎境外移入個案，無本土確診及死亡個案。圖／指揮中心提供
國內今新增無六例新冠肺炎境外移入個案，無本土確診及死亡個案。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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