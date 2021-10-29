努力提升量能 指揮中心：防疫旅館無離退狀況

春節防疫旅館住房量能吃緊，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，因應未來需求，正努力提升防疫旅館量能。他並強調，目前沒有防疫旅館離退的狀況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，指揮中心統計，昨天全台接種35萬4740劑疫苗，截至目前疫苗接種人口涵蓋率為71.09%，劑次人口比每百人102.64劑。

針對明年春節的防疫旅館量能吃緊，交通部觀光局已請地方政府積極加速輔導業者投入增加量能，並持續掌握防疫旅宿供需狀況。

媒體今天在疫情記者會上提問，防疫旅館量能目前有2.6萬間，是否有退場潮，以及3.2萬間的目標何時能達成。

陳宗彥先是感謝旅宿業者、交通部觀光局與地方觀光主管機關努力下，防疫旅館量能已從2.5萬間提升至2.6萬間，未來會持續努力。他強調，目前並沒有防疫旅館離退的狀況。

此外，針對國內檢出首例俗稱Delta+的亞變異株AY.4.2境外移入病例，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，同班機旅客入境時原本都會檢疫，至於確診旅客前後排的12名旅客改為隔離，但3次採檢的措施一致，且都要在防疫旅館或集中檢疫所進行。

外界也關注先前確診的長榮機師狀況，羅一鈞說，目前病毒定序作業進行中，將隔一段時間第3度採檢。

另針對機師工會發動黃飄帶運動，提出「居檢不派飛」、「每月3天喘息日」訴求，陳宗彥回應，居家檢疫期間派飛，會請民航局與航空公司了解實際狀況，若派飛也要注意機組員身心健康。

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