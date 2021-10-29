春節檢疫 侯友宜：應衝高旅館量能及疫苗覆蓋率

台北市長柯文哲今天呼籲調整春節檢疫政策，例如打滿2劑疫苗者在家自主管理等。新北市長侯友宜說，目前台灣打滿2劑疫苗覆蓋率僅3成，應先媒合更多旅館加入，並衝高施打率。

侯友宜今天下午赴新北市議會接受市政總質詢，他在會前接受媒體聯訪時表示，面臨春節將近5萬人返台，各地防疫旅館的量能不足，應先媒合更多旅館加入。

媒體提問，對於打滿2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗者是否給予更多寬限的看法，例如回家自主管理或是減少隔離天數。

對此，侯友宜說，目前台灣疫苗打滿2劑的人僅約3成，要達7成才符合群體免疫目標，且覆蓋率達標卻仍受Delta變種病毒肆虐的國家不少，因此，要在乎境內打滿2劑疫苗的覆蓋率是否達到7成。

侯友宜說，透過衝高防疫旅館量能加上提高疫苗覆蓋率雙管齊下，也許在春節後，當覆蓋率達到一定程度，可以由專家學者評估，調整檢疫政策。

因應春節返台潮，柯文哲今天上午出席活動接受媒體聯訪時，呼籲中央盡速調整春節檢疫政策，例如考慮讓打滿2劑COVID-19疫苗的民眾在家自主管理，以及搭同班機回台居家檢疫的一家人可住同一房等。

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