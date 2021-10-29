陳時中說警稽查八大用聞的就知道 指揮中心：稽查人員經驗值高

中央流行疫情指揮中心昨宣布八大行業逐步鬆綁，無陪侍服務業的從業人員須完成接種1劑疫苗滿14天，且須提出申請並經地方政府核准、全程戴口罩等規範即可營業。外界質疑，警方要如何稽查有陪侍的茶室，指揮官陳時中說，不要輕忽稽查人員的能力，因警方不用看，用聞的就知道了。

但此說法引發基層員警不滿，認為稽查用聞的被諷是「獵犬」，「基層警該怎麼聞？」，甚至說只要女性身上有香水味就是陪酒小姐？

對此，指揮中心副指揮官陳宗彥說，到八大行業稽查都為跨局處聯合稽查行動，不會只有警政人員前往，其實大家以往都有稽查的經驗，並有很豐富的稽查經驗值。

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