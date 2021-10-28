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國內先鬆綁 陳時中：降級與邊境檢疫放寬再一起做

中央社 / 台北28日電

國內防疫措施陸續鬆綁，外界關注何時疫情警戒再降級。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天透露，未來降級會伴同邊境檢疫措施放寬一起做。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平穩，中央流行疫情指揮中心今天再度宣布防疫措施進一步放寬，自11月2日起電影院、雙鐵、KTV等開放飲食，無陪侍八大行業可有條件開放。

媒體追問，防疫措施鬆綁與疫情警戒降級有何不同、降級有何條件，陳時中回應，降級會伴同跟邊境檢疫放寬措施一起做，目前在疫情警戒第2級範圍內先開放國內防疫鬆綁措施。

外界關注明年農曆春節防疫措施是否鬆綁，陳時中說，各種方案尚在研議中，預計下週確定後會對外報告。

另媒體也追問，國外媒體彭博（Bloomberg）公布10月「全球防疫韌性排名」，台灣名次又倒退至47名，陳時中說，雖不希望名次倒退，但彭博調查的目的與指標各有不同，造成這樣的結果。

陳時中也強調，彭博調查的要求與台灣國情不符，目前國內盡量開放，讓經濟復甦，在此前提下邊境暫時嚴管，等到疫苗接種人口涵蓋率提升，且周遭國家疫情相對降低，就可以討論開放。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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