11月2日至15日維持二級警戒 八大行業11月16日可望放行

國內脫口罩鬆綁政策大躍進！指揮中心宣布考量國內疫情目前已趨緩並且穩定控制，11月2日至11月15日維持疫情警戒標準為第二級，也開放國內雙鐵、客運，還有KTV包廂、電影院可以暫時脫口罩用餐。

陳時中指出，基本上外出仍要戴口罩，不戴口罩是例外。但唱歌、室內外運動、溫泉水浴場和符合一定條件可免戴口罩，包含實聯制、量體溫、環境清蕭、員工健康管理，且確診即時應變都要做到。再來也取消室內80人及 室外300人的集會活動上線，觀光遊樂業的降載規定也取消，對於人流管制比較鬆。

經濟部商業司司長蘇文玲指出，至於還在停業的這些歌聽舞廳夜總會俱樂部等，若「無陪侍」服務者，11月2日起符合四項防疫管理條件，得開放營業。規定包含從業人員至少要接種一劑滿十四天，第一次提供服務前要提供三日內快篩或PCR陰性證明。

另外復業前要先跟地方政府申請核准，如果有提供餐飲或民俗調理美容美體唱歌，都要按照防疫規定辦理。實施開始之後，如果沒有完整接種者，要每週一次抗原快篩或Pcr檢測，顧客要提供至少接種一劑14天的證明。

但他也表示，有陪侍服務也在研議規劃11月16日起，如果符合一定規範也可以有條件開放。陳時中則說，怕人誤以為說不合法也可以開，我們宣布的都是合法範圍內符合防疫條件的可以開放，一定要以合法前提。

指揮中心公布二級警戒措施細詳內容如下：

1.外出全程佩戴口罩，除例外情形(如下列)，得免戴口罩： (1).於室內外從事運動、唱歌時。 (2).於室內外拍攝個人/團體照時。 (3).農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。 (4).於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。 (5).於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。 上述場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。 2.營業場所及公共場域遵守實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。 3.取消以下限制： (1).集會活動人數上限。 (2).營業場所及公共場域人流控管/總量管制。 (3).藝文展演/體育活動/國家公園/國家風景區/觀光遊樂業等之室外人數降載規定。 4.開放台鐵/高鐵車廂、公路客運、遊覽車、國內航班/船舶、電影院、KTV、MTV、網咖等場所/場域得暫時脫口罩飲食。 目前仍需關閉之場所(歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店/廊、理容院等)，無陪侍服務者，符合防疫管理得有條件開放。

指揮中心將持續觀察疫情態勢，適度放寬管制措施，強化邊境監測及防疫作為。籲請民眾應落實個人防護措施，主動積極配合各項防疫措施，以兼顧防疫與生活品質。 調整戴口罩規定。圖／指揮中心提供 11月2日至11月15日維持疫情警戒標準為第二級。圖／指揮中心提供 11月2日至11月15日維持疫情警戒標準為第二級。圖／指揮中心提供 11月2日至11月15日維持疫情警戒標準為第二級。圖／指揮中心提供

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