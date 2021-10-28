本土+0、境外6例！國籍航空機組員派飛染疫打過2劑BNT疫苗

國內新增6例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，有一例美國境外移入，是國籍航空公司的機組人員，在居家檢疫第五天驗出來，當時派飛前檢驗為PCR陰性，目前在醫院治療中，曾於7月打過兩劑BNT疫苗，相關人員持續疫調匡列中。

指揮中心說，今日新增6例境外移入個案，為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自日本(案16499)、美國(2例，案16500、案16501)、英國(案16502)、吉爾吉斯(案16503)及蒙古(案16504)入境，入境日介於今(2021)年10月12日至10月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,918,787例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,901,422例排除)，其中16,394例確診，分別為1,751境外移入，14,589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。 持續全國維持二級警戒。圖／指揮中心提供 國內新增6例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。記者謝承恩／攝影 國內新增6例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供 疫苗涵蓋率。圖／指揮中心提供 國內新增6例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供

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