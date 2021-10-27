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今本土確診+0！境外8例 自美國、印尼、菲律賓入境

本土確診+0、境外8例！自美國、印尼、菲律賓入境

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠許政榆／台北即時報導
日本贈台第六批AZ疫苗於今日抵台，指揮中心記者會說明，左起為指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩 、指揮官陳時中 、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
日本贈台第六批AZ疫苗於今日抵台，指揮中心記者會說明，左起為指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩 、指揮官陳時中 、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

國內新增8例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日沒有本土個案，沒有死亡個案，境外八例，分別自美國、印尼、菲律賓入境。

指揮中心說明，今日新增8例境外移入個案，為7例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國(案16491)、印尼(4例，案16492-16494、案16497)及菲律賓(3例，案16495、案16496、案16498)入境，入境日為今年10月8日至10月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計3899,810例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3882803例排除)，其中16,388例確診，分別為1745例境外移入，14,589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

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