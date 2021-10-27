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BNT、AZ預約加開至今中午12時 指揮中心下午2時說明
疫情指揮中心昨針對BNT第一劑、AZ第二劑加開預約登記，符合接種資格者多達62萬8千人，登記情形指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中對外說明。
指揮中心昨天加開BNT第一劑預約對象，只要在昨天中午12時以前意願登記BNT疫苗的30歲以上民眾，皆可預約；除BNT外也加開AZ第二劑接種對象，7月31日至8月6日已接種AZ第一劑的41歲以上民眾可預約接種第二劑。
第12輪第二階段包含加開對象，預約時間接到今天中午12時，並自10月28日開始接種。
日本昨天宣布將再度捐贈我30萬AZ疫苗，預計10時許抵台。這次日本第六次捐贈，加上先前捐贈的數量，累計已達400多萬劑。接下來是否會縮短兩劑疫苗間隔，也是外界關注焦點。
另外，WHO昨天宣布將高端疫苗納入「團體試驗疫苗」計畫，在哥倫比亞、馬利、菲律賓招募志願者參與試驗。但日前美國宣布11月8日完整接種疫苗可核准入境的疫苗名單中，並無高端疫苗，WHO的試驗計劃是否加速高端疫苗獲得認證，也備受關注。
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