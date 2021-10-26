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北市確診男5接觸者抗體陽性 估舊案機會大

中央社 / 台北26日電
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

台北市昨天新增1例COVID-19本土個案，為44歲男性，評估為舊案。衛生局今天表示，這名個案的5名接觸者PCR皆為陰性，抗體則皆為陽性，評估是舊案的機會大。

台北市副市長黃珊珊昨天宣布新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案（案16486），為44歲男性，23日陪妻子待產採檢確診，CT值高達37，沒有症狀，抗體檢測結果顯示為舊案。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，案16486同住接觸者5人24日PCR採檢結果均為陰性，昨天進一步檢驗抗體，結果均為陽性。

衛生局疾病管制科長張惠美接受媒體電訪表示，抗體檢驗結果為陽性有2個原因，若是曾感染過的話，N抗體跟S抗體都有可能是陽性，只有S抗體的話則是打疫苗產生。

張惠美指出，雖然目前中央沒有告知是哪一種抗體陽性的狀況，但因個案仍在就讀幼兒園的小孩抗體也是陽性，而這個年紀的小朋友不會接種過疫苗，因此評估一家人皆為舊案的機會大。

張惠美說，由於這5人的PCR結果都不是陽性，因此不會列入新增確診個案；是否會提前解除隔離則還要持續追蹤個案的採檢狀況。

此外，衛生局新聞稿指出，已安排個案接觸者就讀的萬華區某幼兒園及相關人員擴大採檢，27人結果為陰性，18人結果待追蹤。

新冠肺炎 COVID-19

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