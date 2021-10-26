校園相隔40天「+0」破功 學生本土確診增1人

國內疫情趨緩，境外病例增加，教育部今天更新各級學校學生確診案例統計，截至10月25日下午，較前一天統計新增1例本土、3例境外移入案例，這也是近40天以來首度新增本土學生確診，全國學生累積確診個案為819例，其中有722名是本土案例，97名境外移入。

根據教育部最新統計，從今年4月20日到10月25日下午5時30分，共有819名學生染疫，其中722名是本土案例，97名境外移入，較昨天同一時間公布統計增加1本土、3境外，皆為大專學生；若以教育階段區分，大專校院共307名案例、高中119名、國中114名、國小190名、幼兒園89名。

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