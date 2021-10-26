境外移入增4例 1人施打科興疫苗突破性感染

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入，其中1人為突破性感染，完整接種2劑中國科興疫苗；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心發言人莊人祥今天下午記者會說明，新增4例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案，均為男性，年齡介於30多歲至40多歲，分別自美國（案16487）、菲律賓（案16488）、英國（案16489）及印尼（案16490）入境。

莊人祥表示，新增個案入境日介於今年8月18日至10月24日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充，案16488及案16490都有接種過COVID-19疫苗紀錄，兩人皆是施打中國科興疫苗，其中案16488施打2劑且接種滿14天，符合突破性感染。

羅一鈞指出，案16490雖然也有接種科興疫苗紀錄，但僅施打第1劑，不符合突破性感染標準；其餘兩人接種COVID-19疫苗紀錄仍在調查中，入境後採檢確診，接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6380例確診，分別為1737例境外移入，1萬4589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，另12例為境外移入。

指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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