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高端疫苗過剩、日贈AZ疫苗明抵台 指揮中心14時說明

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
指揮中心發言人莊人祥將於下午2時記者會說明疫情最新進度。圖／指揮中心提供
指揮中心發言人莊人祥將於下午2時記者會說明疫情最新進度。圖／指揮中心提供

國內第12輪第二階段自昨日進行分流預約，今日上午10時「第二劑AZ疫苗預約」，符合資格盡快上網預約。日本外務大臣茂木敏充津表示，第六批贈台的30萬劑AZ疫苗預計明日抵台。指揮中心發言人莊人祥將於今日下午2時記者會說明。

國內正值AZ、BNT、莫德納疫苗開打，但唯獨高端疫苗打氣緩慢。衛福部長陳時中表示，目前高端共驗收223.1萬劑，已接種136.7萬劑，剩餘86.4萬劑，效期都是6個月。坦言使用量不到五百萬劑，就不會再買開口合約的五百萬劑，剩餘高端疫苗用途則還在討論。

另外美國也將於11月8日宣布所有入境旅客必須完整接種經WHO認證的疫苗，包含國內已施打的AZ、BNT、莫德納在內，即中國科興、國藥等，唯獨高端疫苗不在認證範圍內，指揮中心表示，對於未來是否能取得赴美等國際認證仍在努力。

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