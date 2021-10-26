高端疫苗過剩、日贈AZ疫苗明抵台 指揮中心14時說明
國內第12輪第二階段自昨日進行分流預約，今日上午10時「第二劑AZ疫苗預約」，符合資格盡快上網預約。日本外務大臣茂木敏充津表示，第六批贈台的30萬劑AZ疫苗預計明日抵台。指揮中心發言人莊人祥將於今日下午2時記者會說明。
國內正值AZ、BNT、莫德納疫苗開打，但唯獨高端疫苗打氣緩慢。衛福部長陳時中表示，目前高端共驗收223.1萬劑，已接種136.7萬劑，剩餘86.4萬劑，效期都是6個月。坦言使用量不到五百萬劑，就不會再買開口合約的五百萬劑，剩餘高端疫苗用途則還在討論。
另外美國也將於11月8日宣布所有入境旅客必須完整接種經WHO認證的疫苗，包含國內已施打的AZ、BNT、莫德納在內，即中國科興、國藥等，唯獨高端疫苗不在認證範圍內，指揮中心表示，對於未來是否能取得赴美等國際認證仍在努力。
疫情快報
▪【疫情專題】10月25日新增6例境外 2本土、1死亡個案
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言