疫情趨緩 北市防疫記者會將由衛生局視情況召開

台北市政府今天指出，因COVID-19疫情趨緩，原本每週一、三、五的防疫記者會，將回歸由北市府衛生局視疫情情況召開。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫因應記者會，尾聲時北市府發言人陳智菡表示，因為疫情趨緩，加上許多市政行程需要推展，接下來的記者會不再是固定週一、三、五召開。

陳智菡說，以後將由衛生局視疫情狀況召開記者會，呼籲民眾盡早接種疫苗、做好個人防護，持續團結防疫。

媒體提問，宜蘭縣南澳鄉昨天發生芮氏規模6.5地震，北市信維大樓、南機場市場等老舊大樓都被震出狀況，但住戶又未同意都更，要如何解決。

對此，台北市副市長黃珊珊表示，這些老舊大樓除了安全問題以外，也有居住層面的問題，例如北市協助許多弱勢住宅申請電梯、成立管委會等。

黃珊珊指出，她上次去信維大樓做消防演練時的確覺得此處危險性相當高，已與北市府都市發展局確認，會在這裡設置公辦都更2.0駐點，現在已有7成住戶同意都更，等同意戶到達9成就可以進入公辦都更程序。

黃珊珊說，信維大樓裡一些小坪數住戶非常弱勢，北市府會針對鐵窗、逃生路線、管線做清查，希望整個期程可以加快，「都更還是徹底解決問題的方法」。

商品推薦