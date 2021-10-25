專家籲打2劑入境檢疫鬆綁 指揮中心評估2指標

專家建議，若台灣2劑疫苗涵蓋率達7成且維持口罩規定下，應適度開放完整接種疫苗者免隔離。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，須視病毒變異、突破性感染情形而定。

隨國際間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗涵蓋率提升，各國紛紛推動疫苗接種證明（俗稱疫苗護照）。

衛生福利部長陳時中今天上午在立法院表示，台灣的疫苗護照將採歐洲的模式，除了將認可台灣有緊急使用授權（EUA）的疫苗，也原則列入世界衛生組織（WHO）認證疫苗，但可能例外排除效果不佳者。

指揮中心副指揮官陳宗彥下午在疫情記者會中表示，根據目前了解，台灣疫苗接種證明的資訊、資安是採取歐盟規格，並同時參酌各國規格，另因未來疫苗接種證明要在全球使用，因此將以WHO認可疫苗及取得各國EUA的疫苗做為認證基礎。

陳宗彥指出，目前也請外交部和他國商談，希望在互惠基礎上，同意彼此疫苗接種證明可使用，但這方面相關部會都持續研議規劃中，希望等到政策更周全後再推出，沒有確切時間表。

有專家建議，若台灣2劑疫苗涵蓋率達到7成且維持戴口罩的狀況下，應放寬疫苗覆蓋率高、疫情趨緩國家且完整接種疫苗旅客的入境檢疫措施，可望不用再隔離。

羅一鈞表示，必須持續觀察國際間病毒變異株狀況，以及是否有愈來愈多突破性感染等，未來也可能演變成要接種第3劑疫苗才會比較安全，會嚴密監控各國狀況。

商品推薦