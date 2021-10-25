快訊

陳時中認了「高端庫存可能打不完」 後續規劃曝光

徘徊多日得知城中城老友死訊 6旬婦嘆「不用再受苦了」

專家籲打2劑入境檢疫鬆綁 指揮中心評估2指標

中央社 / 台北25日電

專家建議，若台灣2劑疫苗涵蓋率達7成且維持口罩規定下，應適度開放完整接種疫苗者免隔離。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，須視病毒變異、突破性感染情形而定。

隨國際間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗涵蓋率提升，各國紛紛推動疫苗接種證明（俗稱疫苗護照）。

衛生福利部長陳時中今天上午在立法院表示，台灣的疫苗護照將採歐洲的模式，除了將認可台灣有緊急使用授權（EUA）的疫苗，也原則列入世界衛生組織（WHO）認證疫苗，但可能例外排除效果不佳者。

指揮中心副指揮官陳宗彥下午在疫情記者會中表示，根據目前了解，台灣疫苗接種證明的資訊、資安是採取歐盟規格，並同時參酌各國規格，另因未來疫苗接種證明要在全球使用，因此將以WHO認可疫苗及取得各國EUA的疫苗做為認證基礎。

陳宗彥指出，目前也請外交部和他國商談，希望在互惠基礎上，同意彼此疫苗接種證明可使用，但這方面相關部會都持續研議規劃中，希望等到政策更周全後再推出，沒有確切時間表。

有專家建議，若台灣2劑疫苗涵蓋率達到7成且維持戴口罩的狀況下，應放寬疫苗覆蓋率高、疫情趨緩國家且完整接種疫苗旅客的入境檢疫措施，可望不用再隔離。

羅一鈞表示，必須持續觀察國際間病毒變異株狀況，以及是否有愈來愈多突破性感染等，未來也可能演變成要接種第3劑疫苗才會比較安全，會嚴密監控各國狀況。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

機師猝死前關著檢疫 陳宗彥：請公司注意機組員身心

6境外移入都是突破感染 2本土個案也接種過疫苗

春節防疫量能吃緊？ 陳宗彥：檢疫14天政策不變

AZ、BNT預估將加開48萬 莊人祥：還在精算

相關新聞

機師猝死前關著檢疫 陳宗彥：請公司注意機組員身心

外傳一名國籍航空外籍機師近日猝死，而過世前20多天都在執勤或是檢疫，一直關在飯店連散步都無法，遭疑因為檢疫造成嚴重身心壓...

新北今新增1確診 個案已接種兩劑AZ

新北今新增一名確診案例，市長侯友宜表示，個案是陪同家人看診，採檢後發現陽性，接觸者採檢則都為陰性，個案Ct值33且不具傳...

北市確診男赴校上課2人遭居家隔離 同住家人均為陰性

北市今公布新增一名確診個案，台北市副市長黃珊珊表示，案16486為40多歲男性，Ct值37，抗體結果是早期感染，應為舊案...

6境外移入都是突破感染 2本土個案也接種過疫苗

國內新增6例境外移入個案，分別自英國、美國及印尼入境。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天的境外移入個案皆為突破性感...

春節防疫量能吃緊？ 陳宗彥：檢疫14天政策不變

疫情趨緩，國人關心邊境何時開放。指揮中心指揮官陳時中今早於立法院表示，第一劑覆蓋率達到七成、第二劑達到六成，才有本錢談邊...

今日本土案例+2 指揮中心：對社區影響不大

國內今天新增新冠肺炎本土兩例，另有六例境外移入以及一例死亡個案。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，兩位本土個案Ct值都高達30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。