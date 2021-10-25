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COVID-19增2本土 活動範圍在雙北、皆打過AZ疫苗

中央社 / 台北25日電

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2例COVID-19本土確定病例，醫療應變組副組長羅一鈞表示，2名本土病例平時活動範圍在雙北地區，皆曾接種AZ疫苗

新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案中，羅一鈞說，案16485為20多歲男性，分別在7月、10月已完整接種兩劑AZ疫苗，10月24日因陪病需求進行採檢，今天確診；這名個案Ct值為33，血清抗體IgM陰性、IgG陽性。

羅一鈞表示，案16486為40多歲男性，曾在7月施打過1劑AZ疫苗，10月23日因陪產需求，醫院要求進行採檢，今天確診；這名個案Ct值為37，血清抗體IgM陰性、IgG陽性。

羅一鈞說明，案16485及案16486病毒量偏低，且血清抗體皆為IgM陰性、IgG陽性，初步評估兩名病例都是感染一段時間的舊案。案16485究竟是在打疫苗前或兩劑疫苗期間感染，還需更多疫調才能釐清。

羅一鈞表示，案16485居住於新北市，案16486則是住在台北，兩人活動、工作都在雙北地區，據初步疫調掌握，接觸者採檢皆為陰性，無職場或家庭群聚感染狀況，衛生單位將持續進行疫情調查及防治工作，以釐清感染源。

另外，針對新增6例境外移入個案，羅一鈞說明，這6人皆符合突破性感染定義，自英國及美國入境的案16479、16480都是完整接種2劑BNT疫苗；案16481至16484自印尼入境者都是完整接種2劑科興疫苗。

羅一鈞說，除案16479的Ct值為19，病毒量較高，可能屬於急性感染期間，其餘5名確診個案的Ct值都介於31至37間，將持續追蹤病程及病毒量變化。

指揮中心副指揮官陳宗彥也提到，近期境外移入個案中突破性感染比例高，176人入境確診者中，多達136人屬於突破性感染。

新冠肺炎 COVID-19 羅一鈞 AZ疫苗 陳宗彥

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