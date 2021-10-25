今日本土案例+2 指揮中心：對社區影響不大

國內今天新增新冠肺炎本土兩例，另有六例境外移入以及一例死亡個案。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，兩位本土個案Ct值都高達30多，目前來說就整體疫調對社區影響不大；另死亡個案有慢性病史及相關活動接觸史，但其7月14日即解除隔離。

今日新增2例本土個案中，案16485為20多歲男性，今年10月24日因陪病需求進行採檢，於今日確診，Ct值33，血清抗體IgM陰性、IgG陽性；已匡列接觸者1人，列居家隔離。

案16486為40多歲男性，10月23日因其他原因進行採檢，於今日確診，Ct值37，血清抗體IgM陰性、IgG陽性；已匡列接觸者5人，均列居家隔離。衛生單位將持續進行疫情調查及防治工作，以釐清感染源。

今日新增1例死亡個案，案12235，為80多歲男性，具慢性病史及相關活動接觸史；6月8日因出現食慾不振及昏睡症狀就醫採檢，同日住院隔離治療，6月10日確診，7月14日解除隔離，7月23日出院返家，10月1日因身體不適住院治療，住院期間多次核酸檢驗結果均為陰性，10月22日死亡。

另外，今日新增6例境外移入個案，為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自英國(案16479)、美國(案16480)及印尼4例，（案16481-16484）入境，入境日介於10月10日至10月22日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6376例確診，分別為1733例境外移入，1萬4589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計847例新冠肺炎死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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