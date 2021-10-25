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醫事人員採檢、檢驗淪做白工 陳時中諾一個月內發錢
五月疫情爆發至今，全國醫療院所投入採檢和檢驗，但相關費用及獎勵金發放卻如牛步，影響醫事人員熱忱。國民黨籍立委張育美今質詢時關切此事，指出光是五、六月檢驗費用就超過36億，五六月醫事人員津貼核可率鏡都低於一成。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中承諾會加快腳步，一個月內一定要發出去，今天下午就會開會檢討發放情況和速度。
張育美表示，五月全國PCR檢驗數達24.5萬件，六月更高達95.4萬件，預估這兩個月應發給檢驗機構的費用就超過36億。另有關採檢獎勵，醫療院所雖不需另行申報，但根據醫事司上周五更新的執行進度，竟仍只發放到今年三月底。另外，醫事人員津貼和可進度緩慢，四到九月申請的家數當中，四到六月核可率都不到一成，七到九月也不到兩成。
張育美質疑，檢驗機構所應得的檢驗費何時才會發放？4月至9月的採檢獎勵何時才會全數完成發放？ 醫事人員津貼撥款時程是否可在縮短？
陳時中表示，部分還在審查，可盡力縮短並提高核發率，但是一口氣全部發下去還是有困難。雖然疾管署在疫情期間「忙翻了」，但這不是藉口，不論有什麼困難，希望一個月之內一定要發出去，今天下午就會開會檢討獎勵金發放情況和速度，務求加快腳步。
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