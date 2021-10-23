流水席辦桌不需梅花座 餐飲防疫2QA再看一次

隨著國內疫情趨緩，許多場所已逐步開放，針對餐飲的防疫規定，指揮中心指揮官陳時中再度說明，他說，包括請客宴席的人數，基本上以容留空間來計算總人數，現在不需梅花座、沒有隔板限制。另外室外辦桌流水席，現在只有總人流人數限制，沒有其他特別規定。

陳時中表示，關於請客大型宴席，有民眾疑惑是否一個廳不能超過80人，指揮中心要澄清「沒有」，基本上容留空間內，就是用2.25平方公尺來計算總人數，現在沒有梅花座、沒有隔板限制，盡量不要太擁擠，若要起身移動，最好盡量戴口罩。

至於辦桌辦流水席，陳時中表示，中南部比較多舉辦，地方常常以為租借場地要符合梅花座、隔板，否則無法租，中央要強調，室內外辦桌或流水席，跟所有餐飲規定一致，目前只有總人留人數限制，沒有其他特別規定。

餐飲防疫QA-1：室內外辦桌、流水席一定要梅花座？

A1：無須梅花座、間隔座。

10月5日起指揮中心已取消餐飲內用須隔板或1.5公尺間距的限制，室内外辨桌、流水席等宴席場合均適用，可不探梅花座、間隔座／桌、流水席之場所遵守人流管制、實聯制等通案性原則及「餐飲業防疫管理措施」可。

餐飲防疫QA-2：婚禮請客超過80人就要分兩廳舉行？

A2：總面積夠大可以超過80人

9月21日起指揮中心已開放室內集會人數上限。婚宴進場人數，可依各宴會場地規模，整體樓地板面積扣除固定設備面積後，除以2.25平方公尺計算可容留人數上限可參考「大型餐宴、婚宴場所防疫管理措施指引」。

餐飮防疫QA。圖／指揮中心提供 餐飮防疫QA。圖／指揮中心提供

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