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北市5大接種站啟動、傳出棄打潮 指揮中心下午2時說明

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
指揮中心指揮官陳時中今天將針對大型接種站作業及第十三輪、第十四輪規畫說明。本報資料照片
指揮中心指揮官陳時中今天將針對大型接種站作業及第十三輪、第十四輪規畫說明。本報資料照片

今日有五大接種站啟動施打第十二輪BNT疫苗，指揮中心另規畫第十三輪開放AZ混打BNT疫苗，最快於11月上旬實施，第十四輪後則規畫已施打第一劑BNT滿六至八周的成人，可打第二劑 ，消息傳出，引起原預約第十二輪第二劑AZ的民眾紛紛棄打，指揮中心指揮官陳時中將於下午2時主持指揮中心記者會。

指揮中心日前於台北市增設5處接種地點，包括衛福部一樓、交通部一樓、華山文創園區C2館、中正紀念堂一展廳和台灣當代文化實驗場，可供逾4.5萬劑BNT施打。其中，中正紀念堂接種處由台北榮總負責，疫苗接種量為五處中最大，開放5日可提供約2.6萬劑接種，也是台北榮總首次大規模院外疫苗接種作業。

陳時中表示，這幾天將觀察十二輪施打狀況，衛福部已在5至6月訓練不在職醫護成立疫苗注射隊，若各縣市有需求可申請協助施打。他也呼籲，民眾11月中旬才會開始打第二劑BNT疫苗，若現階段打得到適合的疫苗，不排斥的話就儘早施打。

專家也說，混打保護力雖強，但接種第一劑超過12周者不應再等下去，否則時間拉長，疫苗免疫效果恐會降低。陳時中昨表示，第十三輪已在規畫中，包含混打數量、對象及時間點，仍要視BNT及莫德納疫苗到貨才知道。

發言人莊人祥表示，第十二輪疫苗若棄打，會有接種空窗期，需間隔一輪，在第十四輪後才能施打。混打數量需視第十二輪施打情況而定，未來約有55萬人符合接種第一劑AZ疫苗滿十周規定，可混打疫苗，但若十二輪有民眾放棄施打，人數還會再上升。

新冠肺炎 COVID-19 AZ疫苗 BNT 混打

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