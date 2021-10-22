基隆71天零確診破功 2女確診1女看護曾打2劑高端

基隆市已連續71天零確診，今中央新增公布2例確診個案，分別是女導遊、女看護。市長林右昌說明，2例CT值皆超過32，女導遊已二採陰性，女看護經評估為舊案可能性極高，風險相對較低，市府請民眾不要過度恐慌。據指出，女印尼籍看護曾完成2劑高端疫苗接種。

中央流行疫情指揮中心今天公布基隆市有2個確診，林右昌表示，2例皆為基隆長庚醫院通報，因入院陪病採檢後發現確診，目前都已經住院治療，兩例CT值分別為32、33。

案16461為30多歲的女性印尼籍看護，無症狀，CT值為32.97，20日因陪雇主至基隆長庚住院需求，進行個案採檢，21日報告出來陽性確診，目前已安排部基住院。該案分別於8月27日及9月30日完成2劑高端疫苗接種，平常皆於家中照顧雇主，無特定公共場所足跡。

林右昌表示，案16461之雇主有4兒3女，平時由2女兒與父母同住，其他子女會不定期探視；3兒子及3媳婦曾於5月21日確診，當時因個案發病日前10日並未與其接觸，故並未被匡列；目前該案已匡列家人共7人進行居家隔離，其中基隆市6人已完成PCR及血清採檢，另1人因居住於桃園市，已轉介執行採檢追蹤。

另一個案為案號16462，該案為50多歲的女性導遊，但從疫情發生至今沒有出團，曾打過BNT疫苗，20日因陪男性友人至基隆長庚入院治療，進行陪病PCR檢測後陽性確診(Ct值33.19)，當日有全身倦怠症狀，最新情況為今天該個案及其男性友人皆已二採陰性。

案16462於8月中旬後，從新北三重區移居基隆中正區，平時皆在家中，僅10月13日陪同男性友人前往新北市數間宮廟參拜還願、19日前往宜蘭宮廟參拜還願，目前已匡列同行參拜友人共9人，進行居家隔離及PCR採檢。市府並公布案16462足跡，提醒民眾注意。

林右昌請民眾還是做好自身防疫工作，不要鬆懈。基隆市疫苗覆蓋率，第一劑已達68.2%、第二劑已達27.1%，預計兩天後本市疫苗覆蓋率將突破八成。 市府並公布案16462足跡，提醒民眾注意。圖／基隆市政府提供 基隆連71天零確診破功，CDC今天公布2女確診。圖／基隆市政府提供 基隆連71天零確診破功，CDC今天公布2女確診。圖／基隆市政府提供

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