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Delta亞變異株國內未檢出 指揮中心持續監測

中央社 / 台北22日電

英國政府密切關注Delta變種病毒的亞變異株AY.4.2，中央流行疫情指揮中心今天表示，目前國內本土或境外移入個案都未檢出，鄰近亞洲國家也較少見，將持續關注。

英國政府近期密切關注最早在印度發現的Delta變異株的一個亞變異株（subvariant），2020年4月首次基因定序發現，擁有在其他變異株所發現的2個棘狀蛋白突變。英國相關感染個案正在增加，不過尚無證據顯示其傳播力更強。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在疫情記者會上表示，AY.4.2目前國際間有1.7萬筆資料通報，其中1.6萬來自英國。台灣無論是本土或境外移入個案，都尚未檢出。

鄰近國家方面，羅一鈞說，孟加拉有5筆AY.4.2通報，新加坡2例，澳洲與日本各1例，在亞洲仍算相當少見，大部分出現在歐洲。

羅一鈞說，英國方面的消息指出，AY.4.2出現的突變位點Y145H，可能與傳播力提高10%至15%有關，事實上AY.4.2的傳播力、致病率、重症率以及對疫苗的影響，仍在研究探討中。

羅一鈞表示，目前AY.4.2多半是媒體報導當地專家討論，後續會觀察世界衛生組織（WHO）、美國與歐盟對於AY.4.2的認定，會持續關注其發展。

媒體也提問時序步入秋冬的防疫政策，指揮中心指揮官陳時中說，儘管氣溫較低時病毒可存活較久，但目前整體世界疫情趨緩，大部分國家或地區疫情都在下降。

陳時中表示，目前僅歐洲疫情上升，較被關注的是英國，每天確診近4萬例，是受天氣或變異株影響，值得觀察。

陳時中說，即便氣溫較低會讓既有傳播鏈傳播速度更快，但台灣目前疫情穩定，氣候是否有這麼大的影響，還值得觀察，但大意不得，無論是降級或開放，都要步步為營。

新冠肺炎 COVID-19 Delta變異株

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