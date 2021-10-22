快訊

富邦金董事長蔡明興證實為Delta個案！ 病況穩定治療中

第13輪疫苗將「全開」？ 陳時中：11月都打得到

確診或快篩陽性居家隔離 可領每天千元防疫補償

中央社 / 台北22日電

防疫補償請領資格擴大，衛福部公告，COVID-19本土疫情期間，凡無症狀或輕症確診者、快篩陽性或解除隔離治療後的居家隔離者，可領每天新台幣1000元防疫補償。

衛生福利部近日公告修正「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法」，將在家確診者、快篩陽性或解除隔離治療後的3類居家隔離對象，納入防疫補償範圍。

衛福部社會救助及社工司副司長蘇昭如告訴中央社記者，先前防疫補償是針對因接觸確診者遭匡列隔離或部分入境檢疫者，而確診者依法必須配合隔離治療，原本並非防疫補償對象。

蘇昭如說，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情爆發期間，無症狀或輕症確診者，因醫療量能吃緊並未住院，僅居家隔離，但仍無法工作，國家也未提供醫療資源或支出隔離治療費用，因此予以合理補償。

此外，本土疫情期間，衛生單位針對快篩陽性個案等待PCR採檢期間居家隔離，或確診者解除隔離治療後尚須再7天居家隔離，蘇昭如說，這些對象也一併納入防疫補償範圍。

蘇昭如表示，3類增列為防疫補償對象，將追溯至今年5月11日本土疫情爆發起，收到「嚴重特殊傳染性肺炎指定處所（居家）隔離通知書」者皆適用，而相關防疫補償請領規定不變。

依照防疫補償請領規定，衛生主管機關認定受隔離或檢疫者，只要在被隔離或檢疫期間遵守防疫規範，且沒有支領薪資，就可以提出申請。

蘇昭如說，新制於19日公告上路，符合資格者，可申領防疫補償每天1000元。

衛福部醫福會執行長王必勝說，染疫或疑似染疫被隔離，原本生活都被打亂，多少都會擔心房租、生活費沒有著落，以集中檢疫所為例，醫療團隊每天都會逐一和住民聊聊，一旦察覺心理狀況有狀況，會立即請心理師介入。

亞東醫院外科暨創傷加護中心主任洪芳明則說，國內COVID-19確診者約25%情緒受到影響，一方面是面對未知疾病的擔憂，另一方面本土疫情大多是全家人同時染疫，對家人的憂心或經濟問題，對患者來說都是打擊。

洪芳明指出，該院統計也發現，疫情期間患者欠費比例有明顯攀升，他相信沒有人想欠醫院錢，顯示民眾在疫情期間經濟狀況確實受到影響，若提供防疫補償將有助緩解民眾經濟重擔。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

金門宣布機場快篩站完成階段性任務 明起暫停快篩

社安網招236名社工工讀生 社工薪資天花板最多調6240元

板橋某社區專案施打300劑AZ 王必勝：暫不考慮第二劑

綠營建議王必勝進駐新北防疫 侯友宜：虛心接受

相關新聞

本土2例皆基隆個案、境外6例 陳時中：對社區影響小

國內新增8例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及6例境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮...

富邦金董事長蔡明興證實為Delta個案！ 病況穩定治療中

國內公布最新基因定序個案，其中有5例個案，分別自美國、新加坡、馬來西亞入境，皆為Delta變異株個案。其中引起關注的是案...

直播／今增2例本土、6例境外 無死亡個案

因BNT疫苗供貨充裕，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，第13輪預約平台提供部分民眾混打BNT疫苗、莫德納疫苗，...

春節入境檢疫擬鬆綁 研議居家檢疫或縮短天數

我國入境檢疫措施嚴格，即使完整接種疫苗，仍需集中檢疫十四天，指揮中心指揮官陳時中昨表示，為了讓旅居海外的國人於春節期間順...

自美返台個案打過三劑BNT仍感染！再增12例死亡個案

指揮中心公布昨日單日施打數為31.4萬劑，新增12例為疫苗接種後死亡個案，指揮中心發言人莊人祥指出，其中有8例為接種AZ...

春節返鄉2.6萬旅館仍不足 陳時中擬改居檢或縮短天數

國內近日疫情趨緩，台商及國外多名民眾預計規畫春節返鄉，根據規定需要入境後要住防疫旅館14天，然而旅館量需求暴增，有民眾無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。