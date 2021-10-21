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連兩天本土+0！無死亡個案、境外2例 疫苗覆蓋率達六成五

今本土+0、境外2例 疫苗覆蓋率達六成五

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
莊人祥指出，國內新增2例境外移入病例，分別自自美國(案16458)、緬甸(案16459)入境，分別各有接觸者一人，列為自我健康監測及居家隔離。昨日疫苗單日施打31萬劑，疫苗覆蓋已達65%，劑次人口比為89.29。圖／指揮中心提供
莊人祥指出，國內新增2例境外移入病例，分別自自美國(案16458)、緬甸(案16459)入境，分別各有接觸者一人，列為自我健康監測及居家隔離。昨日疫苗單日施打31萬劑，疫苗覆蓋已達65%，劑次人口比為89.29。圖／指揮中心提供

本土個案今日零案例，連續兩日加零，無死亡個案。指揮中心發言人莊人祥指出，國內新增2例境外移入病例，分別自自美國(案16458)、緬甸(案16459)入境，分別各有接觸者一人，列為自我健康監測及居家隔離。昨日疫苗單日施打31萬劑，疫苗覆蓋已達65%，劑次人口比為89.29。

指揮中心說，案16458為本國籍20多歲女性，今年10月6日持搭機前3日內檢驗陰性報告自美國返台，於機場採檢陰性後至防疫旅館居家檢疫，10月17日自覺房間空調較冷有出現咳嗽症狀，10月19日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診；衛生單位共匡列接觸者1人，列自我健康監測。

指揮中心表示，案16459為本國籍60多歲男性，長期居住於緬甸，9月24日持搭機前3日內檢驗陰性證明自緬甸返臺，於集中檢疫所進行居家檢疫，10月7日因同行者(案16393)檢驗陽性，轉列居家隔離對象，並持續於集中檢疫所進行隔離，10月20日進行隔離期滿前採檢，於今日確診；個案在台期間並無症狀，已匡列接觸者1人，列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,801,349例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,783,802例排除)，其中16,349例確診，分別為1,710例境外移入，14,585例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

本土個案今日零案例，連續兩日加零，無死亡個案。圖／指揮中心提供
本土個案今日零案例，連續兩日加零，無死亡個案。圖／指揮中心提供

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