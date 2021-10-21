今本土+0、境外2例 疫苗覆蓋率達六成五
本土個案今日零案例，連續兩日加零，無死亡個案。指揮中心發言人莊人祥指出，國內新增2例境外移入病例，分別自自美國(案16458)、緬甸(案16459)入境，分別各有接觸者一人，列為自我健康監測及居家隔離。昨日疫苗單日施打31萬劑，疫苗覆蓋已達65%，劑次人口比為89.29。
指揮中心說，案16458為本國籍20多歲女性，今年10月6日持搭機前3日內檢驗陰性報告自美國返台，於機場採檢陰性後至防疫旅館居家檢疫，10月17日自覺房間空調較冷有出現咳嗽症狀，10月19日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診；衛生單位共匡列接觸者1人，列自我健康監測。
指揮中心表示，案16459為本國籍60多歲男性，長期居住於緬甸，9月24日持搭機前3日內檢驗陰性證明自緬甸返臺，於集中檢疫所進行居家檢疫，10月7日因同行者(案16393)檢驗陽性，轉列居家隔離對象，並持續於集中檢疫所進行隔離，10月20日進行隔離期滿前採檢，於今日確診；個案在台期間並無症狀，已匡列接觸者1人，列居家隔離。
指揮中心統計，截至目前國內累計3,801,349例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,783,802例排除)，其中16,349例確診，分別為1,710例境外移入，14,585例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。
2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
▪【疫情專題】10月20日新增0例本土、4例境外，無死亡個案
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言