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疫情趨緩防隱形傳播 簡訊實聯制規劃實施至明年中

中央社 / 台北21日電
衛福部長陳時中表示，即使疫情警戒降級，簡訊實聯制仍會持續一段時間，直到疫情真正穩定。 中央社
衛福部長陳時中表示，即使疫情警戒降級，簡訊實聯制仍會持續一段時間，直到疫情真正穩定。 中央社

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，每次降級或放寬防疫措施，都可能有潛藏在社區的隱形傳播鏈出現，因此即便疫情趨緩，簡訊實聯制仍規劃實施到明年中。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中今天上午至立法院社會福利及衛生環境委員會進行專案報告，答詢時做出上述表示。

國內COVID-19疫情趨緩，指揮中心全國疫情警戒標準第2級維持至11月1日。中國國民黨立委蔣萬安質詢時提及，11月全國疫情警戒可能由現行第2級降至第1級，而簡訊實聯制措施是否會持續、持續至何時。

陳時中表示，簡訊實聯制規劃至明年中，隨時可檢討。他指出，目前確診個案很少，簡訊實聯制是否繼續施行確實有討論的必要，取消後可減輕費用，但如何在疫情再起時可及時啟動，是目前正在思考的問題。

陳時中說，簡訊實聯制最大效果在於可快速個別疫調，即便疫情警戒降級，簡訊實聯制仍會持續一段時間，直到疫情真正穩定時。

他表示，每次疫情管制措施鬆綁時，都可能有潛藏在社區中的社區傳播鏈出現，屆時若已暫停簡訊實聯制，再度啟動恐怕太慢，故降級會把相關量能準備好，簡訊實聯制也規劃實施至明年中。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 實聯制

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