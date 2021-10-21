放寬邊境 陳時中：2劑疫苗施打達一定比例再思考

COVID-19疫苗人口涵蓋率逐步提升，學者籲應思考疫苗施打資料與國際流通，恢復國際往來。指揮中心指揮官陳時中今天說，邊境放寬要等到2劑疫苗涵蓋率達一定比例再思考。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙昨天表示，全球約7成國家放寬邊境管制，台灣也要思考如何讓國內疫苗施打資訊與國際流通，透過免疫護照，讓施打2劑疫苗的民眾能快速通關。

衛生福利部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午列席立法院社會福利及衛生環境委員會專案報告，會前接受媒體聯訪。

媒體提問關於邊境管制放寬事宜，陳時中回應，內需市場因有相關振興方案，應可看到成績；至於邊境管制放寬，則要等第2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗涵蓋率達一定比例再思考。

近期第12輪開打，即將迎來史上最大COVID-19疫苗接種方案，台北市出現疫苗接種量能不足問題，引發討論。台北市長柯文哲昨天質疑，中央是為了拚10月疫苗涵蓋率達7成目標。

對此陳時中回應，疫苗涵蓋率訂定目標就盡力達成，但他強調，疫苗施打與疫苗進貨狀況有關，也希望有疫苗時，需要的人就盡快預約接種。

至於因第12輪疫苗中莫德納疫苗第2劑出現造冊又重複預約狀況，昨天傍晚指揮中心宣布，加開55至64歲可優先於22日預約接種。

陳時中坦言，因有11萬多名65歲以上長者，原本就是造冊接種，但又到平台預約，占掉相關名額，針對有2萬多名55至64歲尚未預約且符合資格者，及時加開預約，並可在28至31日接種。

另蘋果新聞網報導，柯文哲昨天召開會議協調醫院疫苗接種量能，並揚言不配合就公布名單。陳時中表示，行政首長有自己的風格，只要能把事情推動順利就好。

媒體也提問國產高端疫苗與美國認證狀況，陳時中說，近日高端疫苗臨床試驗發表於知名學刊，顯示是大家認可的研究成果，至於與美國方面的疫苗認證，溝通仍持續進行中。

近日台灣東洋遭調查內線交易，媒體提問是否也會查高端疫苗，陳時中說，此為檢調單位與金管會要做的事情。

針對不同廠牌的COVID-19疫苗混打進度，陳時中說，必須要看疫苗到貨狀況，下月有機會開放一般民眾混打。

商品推薦